Журнал MODA topical и продюсерский центр Mari Vayt представили: 12-ую ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2020».

8 сентября на одной из самых модных площадок Москвы, в банкетном зале «Триумф», прошла ежегодная звездная премия, где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса!

Имена самых стильных звезд этого года назвала непревзойденная пара ведущих – Вячеслав Манучаров и Анна Семенович.

Статуэтки получили:

Ани Лорак – «Самая стильная»

Филипп Киркоров – «Самый стильный»

Ксения Бородина – «Стильная телеведущая»

Зара- «Стильный клип»

Алексей Чумаков – «Стильное концертное шоу»

Елена Север – «Стильный продюсер»

Юлия Ковальчук – «Life style»

Альбина Джанабаева – «Стильный дуэт»

Олеся Судзиловская - #инстабьюти

Валерия Чекалина – «Стильный блогер»

ST – «Стильный репер»

Ramil – «Топ-хит года»- номинацию вручили ведущие канала РуТв Завьялова Юлия и Пяскорский Антон

Анита Цой – «Стильный голос»

Анна Семенович и Вячеслав Манучаров – «Стильный тандем ведущих»

Моргенштерн – «Женщина года»

Мари Краймбери – «Стильная песня»

Ольга Орлова – «Теледива»

Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян) – «Стильная коллаборация»

Катя Гусева – «Стильный диджей»

Мари Вайт – «Продюсерский центр года»

Ирина Калинина – «Стильный адвокат»

Аида Пашаева – «Бьюти прорыв года»

Сергей Теплых – «Лучшая школа психологии развития личности»

Алекс Ройтблат – «Цифролог года – мастер науки Сюцай»

Александра Черная – «Стильный руководитель в модном бизнесе»

Алина Артц – «Медиа-менеджер года»

Андрей Жук – «Предприниматель года»

«Лучшее детективное агентство года» - Аександра Гарусова

Екатерина Беспятых – «Эксперт по тайм-менеджменту»

Mollys Room – «Лучший нейл производитель года»

Залина Гуриева - «Косметолог года»

Кира Сорокина – «Красота и молодость»

Майер Мария – «Лучший учебный центр по перманентному макияжу»

Миненко Марина – «Бизнес вумен»

Мария Герман – «Стильный декоратор года»

Банкетный зал Триумф – «Стильная площадка года»

Цветкова Татьяна – «Эксперт по сервису»

Элина Ландман – «Стильный психолог»

Доктор Эльмар – «Звездная стоматология»

Ирина Осматеско – «Бизнес-эксперт»

Марго Овсянникова – «Fashion редактор года»

Артур Еремеев и Марго Овсянникова – «Прорыв года»

Ольга Созина — «Лучшая ведущая спортивных программ»

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.

В рамках премии состоялся показ от бренда ASMARAÏA и бренда Goncharova Design.

Свои хиты исполнили: Мари Краймбрери, Ramil, Зара, ST и многие другие.

Генеральный партнер – продюсерский центр Mari Vayt – лучшие преподаватели, топовые хореографы. Задача любого продюсерского центра – создать условия для профессионального роста артиста, чтобы он был узнаваем и востребован аудиторией. Мы можем предложить лучшие способы развития и продвижения Вашего таланта.

Официальный партнер — звездная стоматология «Лаборатория улыбок Доктора Эльмара». Звезды доверяют нам свою улыбку.

Титульный партнер – Пашаева Аида - врач-косметолог-блогер, скульптор и художник Вашего лица. Лепит лица, с помощью авторских методик. Если что-то в Вашей внешности вам не нравится или даже мешает жить - это не проблема, а задача, которую Аида может решить.

Партнеры премии: Bodegas Fernando Castro S.L. представляет линейку вин из региона Кастильо и сухих красных и белых выдержанных вин «Castillo Santa Barbara» DO;

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Пиар-поддержку осуществляет пиар-агенство Анны Исаевой “Большая медведица”.