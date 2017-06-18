Журнал MODA topical наградит самых ярких звездных мам 2017 года!

21 июня 2017 года в Смоленском Пассаже журнал MODA topical во главе с Оксаной Федоровой назовет имена самых успешных и ярких мам 2017 года из числа селебритиз.

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднимутся: Виктория Дайнеко, Полина Диброва, Олеся Судзиловская, Татьяна Волосожар, Юлия Началова, Лена Кулецкая, Наталья Сенчукова, Анжелика Ревва, Юлия Костюшкина, Таня Терешина, Максим, Альбина Джанабаева, Галина Боб, Анна Седакова, Зоя Бербер, Алена Водонаева, Теона Дольникова, Анастасия Гребенкина, Юлия Проскурякова, Анастасия Стоцкая и многие другие.

Ведущие премии: Полина Слепакова и Марк Тишман.

Помимо звездных номинанток и их очаровательных крох, в числе гостей также ожидается немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидают изысканный сладкий стол, выступления звезд российской эстрады, а также модный детский показ Bosco Bambino от Bosco di Ciliegi.

Сбор гостей с 14.00. Начало праздника в 15.00.

Ждем Вас по адресу: Москва, Смоленская пл., д.3, ТДК Смоленский Пассаж, 2 этаж.

Генеральный партнер премии: ТДК Смоленский Пассаж.

Оформление: Kolibri Event Agency – “Мы работаем для тех, кого сложно удивить!”

Партнеры премии: французские Био добавки "Педиакид", федеральная сеть магазинов игрушек TOY.RU, IDEAL DAY - компания №1 в Москве по доставке правильного и здорового питания, салон цветов Lea Flowers, федеральная сеть магазинов игрушек TOY.RU, компания AMSAR - линия высокопрофессиональной натуральной лечебной косметики ANARITI, модный бренд профессиональных инструментов - Harizma professional, премиальная природная минеральная вода – RusseQuelle, японская компания RHYTHM WATCH CO, L'Art - клиника эстетической медицины, Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций», "АСКОМ"— многопрофильная строительная компания, клиника израильской эстетической медицины SELINE в Москве, автор и ведущая женского тренинга - Анастасия Афинская, Royal School of Talent Kids - школа для талантливых детей Елены Шериповой, Детские часы СмартКлок, безопасная, мягкая и нежная продукция для малышей и взрослых JOHNSON’S® Baby, HIPER – гаджеты наступившего будущего, знаменитая швейцарская стоматология в Москве Swiss Smile, DAVIANI beauty&SPA- комплексный СПА городского формата в самом центре Москвы



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