Знаменитости на модном показе TWINSET в ГУМе

Шикарная итальянская марка TWINSET Milano впервые представила в Москве свою новую коллекцию FW 18/19 в Демонстрационном зале ГУМа, пригласив на модное шоу знаменитых актрис, певиц и светских львиц, которые, долго не раздумывая и совсем не сомневаясь, поселили наряды TWINSET в свой гардероб.
Новая коллекция бренда получилась очень женственной - не только из-за множества фасонов платьев от повседневных до вечерних, даже брючные ансамбли от TWINSET выглядят нежно и мягко: плавные силуэты, свободные формы и водопадный крой в сочетании с декором из кружева, тюля, пайеток, кристаллов, старинных орнаментов и акварельных цветочных принтов придают героине коллекции незабываемую романтичность.
Среди звездных героинь подиума и гостей модного шоу были замечены Екатерина Одинцова и Дина Немцова, Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией, Михаил Земцов, Евгения Крюкова, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анастасия Задорожная, Зара, Мария Кожевникова,Олеся Судзиловская, Юлия Барановская, Константин и Ольга Андрикопулос, Полина Аскери, Елена Захарова и другие знаменитые модницы и модники.
«Из коллекции можно выбрать наряд на любое настроение, - уверена Кристина Орбакайте, - Сегодня я выбрала графичное – это мой любимый стиль, но при этом у TWINSET есть и вечерние вещи, и повседневные, и отличные аксессуары, которые привлекли мое внимание».
Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.
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