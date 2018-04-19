Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Знаменитости на модном показе TWINSET в ГУМе

  • 268
  • 0
  • 19 Апреля 201809:49

Шикарная итальянская марка TWINSET Milano впервые представила в Москве свою новую коллекцию FW 18/19 в Демонстрационном зале ГУМа, пригласив на модное шоу знаменитых актрис, певиц и светских львиц, которые, долго не раздумывая и совсем не сомневаясь, поселили наряды TWINSET  в свой гардероб. 

 

Новая коллекция бренда получилась очень женственной - не только из-за множества фасонов платьев от повседневных до вечерних, даже брючные ансамбли от TWINSET выглядят нежно и мягко: плавные силуэты, свободные формы и водопадный крой в сочетании с декором из кружева, тюля, пайеток, кристаллов, старинных орнаментов и акварельных цветочных принтов придают героине коллекции незабываемую романтичность.  

Среди звездных героинь подиума и гостей модного шоу были замечены Екатерина Одинцова и Дина Немцова, Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией,  Михаил Земцов, Евгения Крюкова, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анастасия Задорожная, Зара, Мария Кожевникова,Олеся Судзиловская,  Юлия Барановская, Константин и Ольга Андрикопулос, Полина Аскери, Елена Захарова и другие знаменитые модницы и модники. 

 

«Из коллекции можно выбрать наряд на любое настроение, - уверена Кристина Орбакайте, - Сегодня я выбрала графичное – это мой любимый стиль, но при этом у TWINSET есть и вечерние вещи, и повседневные, и отличные аксессуары, которые  привлекли мое внимание».

 

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru