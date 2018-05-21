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Артем Кузелев

Звезды на королевской свадьбе

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  • 21 Мая 201822:37

Главным событием минувшего уикенда стала свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

В соответствии с традицией, в этот день королева Елизавета дала принцу Гарри новый королевский титул – Его Королевское Высочество Герцог Сассекс. Его жена Меган Маркл получила титул Ее Королевского Высочества Герцогини Сассекской. Отметить торжество собрались сотни тысяч британцев, которые приветствовали молодоженов возле часовни Святого Георга в Виндзоре и на улицах Лондона.

Если жених по традиции был одет в парадную военную форму, то Меган в праздничный день блистала в двух красивых нарядах: от Клер Уэйт Келлер для Givenchy Haute Couture и Стеллы Маккартни. Естественно, на церемонии присутствовали многочисленные звездные друзья королевской семьи.

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