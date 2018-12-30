Звезды нарядили елки для фонда "подари жизнь" и поделились планами на новый год
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30 Декабря 201811:26
Новый Год – пора чудес и добрых дел. Вот уже в который раз компания «Азбука Вкуса» проводит в предпраздничные дни благотворительную акцию в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Часть средств, вырученных от продажи елочных игрушек из коллекций «Традиции», «Праздник» и «Символы года», будут перечислены в Фонд «Подари жизнь» под патронатом актрис Чулпан Хаматовой и Дины Корзун, а традиционно презентовали новогодние украшения из дизайнерских коллекций российские знаменитости.
В этом году в проекте приняли участие композитор и продюсер Игорь Крутой, звездочки Детского Евровидения Анна Филипчук и Полина Богусевич, актрисы Эвелина Бледанс и Карина Мишулина, певица Татьяна Буланова, Надя Ручка и Ирина Ортман, телеведущая Екатерина Стриженова. Завершили традиционную новогоднюю акцию в 2018 году очаровательная ведущая шоу единоборств Арина Свиридова и известный спортивный промоутер Владимир Хрюнов.
Звезды наряжали именные елки в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге и рассказывали о подготовке к Новому году, делились планами на грядущий 2019-й.
Продюсер и композитор Игорь Крутой, нарядивший свою именную елочку в «Азбуке Вкуса» в «Lotte Plaza» рассказал: «Следующий год для меня будет особенным, юбилейным, планов и проектов – масса. Хочу отметить свой 65-й день рождения несколькими большими концертами, а также, надеюсь, сделать что-то совместное с Аллой Пугачевой. Кроме того, планирую продолжать и наш новый благотворительный проект «Добрая волна». Это фестиваль талантов, позволяющий детям с ограниченными возможностями почувствовать себя равными и выходить на сцену наряду с другими ребятами».
Певица Татьяна Буланова призналась, что в грядущем году она всерьез надеется стать бабушкой: «Я каждый год загадываю желания и они улетают в космос и уже там, что-то с ними происходит. Уверена, что этот год не будет исключением, надо верить. Буду просить счастья для всех. В прошлом году мой старший сын отмечал Новый год отдельно, со своей девушкой, в этом году также. В марте ему уже 26 будет, совсем взрослый парень. Скоро и бабушкой меня могут сделать, но к этому я тоже уже готова!»
Еще одна участница благотворительного проекта телеведущая и актриса Екатерина Стриженова тоже признала, что так уж мы все устроены, что в декабре все мысли и дела направлены на то, как встретить Новый год и провести наступающий. «Конечно, эта память идёт из детства: написать письмо Деду Морозу, пообещать «быть хорошей девочкой» и рассказать о своей маленькой мечте, – поделилась Екатерина. - В этом году у нас произошло много важных событий – у нас родился первый внук, а младшая дочь - Александра - поступила в МГУ, у неё в январе первая сессия. В грядущем году планируем проводить больше времени вместе, навестить старшую дочь и внука в Америке, планируем просто быть счастливыми».
Карина Мишулина призналась, что на грядущий год у нее грандиозные творческие планы: «В грядущем году планирую больше работать. В течение нескольких месяцев на экраны выйдет целых три кинопроекта с моим участием, и новых интересных предложений уже очень много. Год будет позитивным и творческим!»
Жизнь певицы Нади Ручки сильно изменилась с появлением сынишки, теперь все главные планы и надежды связаны с ним: «Леве чуть больше года. Его главная радость - это наша любовь, веселая собака дома и заснеженные улицы. А я пока живу его радостями, о творчестве и новых проектах задумаюсь чуть позже».
После презентации своей благотворительной елочки певица Ирина Ортман также рассказала о планах на приближающийся праздники и наступающий 2019 год: «Наступающий 2019 – это очень важный для меня год, так как я заканчиваю работу над вторым сольным альбомом, и в наступающем году он уже получит полноценную жизнь и, надеюсь, успех. А еще в планах много путешествовать, я очень люблю горный Алтай и давно там не бывала. В мае мы отправимся туда с семьей».
Владимир Хрюнов подчеркнул, что в преддверии новогодних и рождественских праздников особенно важно найти хотя бы немного времени и сделать доброе дело: «Хочется, чтобы помощь тем, кто нуждается, стала такой же доброй новогодней традицией для нас всех как елка, подарки и мандарины на столе. Купить игрушки, подарки и при этом кому-то помочь - получается, что это совсем несложно. В новый год я вхожу с улыбкой и надеждами: в планах - закончить работу над биографической книгой и запустить на Матч ТВ новый беспрецедентный проект «Универсальный Боец».
Очаровательная ведущая шоу единоборств Арина Свиридова завершила акцию Фонда «Подари жизнь» и «Азбуки Вкуса» и под самый Новый год нарядила свою «елочку добра»: «С детства это для меня волшебное время – время «сбычи мечт». Я до сих пор помню свой самый желанный подарок Новый год - микрофон, который я не выпускала из рук несколько дней. Тогда это было частью игры, а теперь стало призванием. На 2019 год у меня грандиозные планы, обещаю продолжать удивлять. Весь год я успешно работала ведущей самых громких спортивных мероприятий, а в грядущем 2019 попробую себя в новом жанре – интервьюера. Ждите моих репортажей и интервью с лучшими бойцами и чемпионами со всего мира».
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