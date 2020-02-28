Звёзды готовятся к модному сезону осень-зима 20/21 вместе с ODRI

Зима заканчивается? Самое время подумать о следующей зиме! Именно так (очень правильно!) подумали Алексей Ягудин, Согдиана, Митя Фомин, Эвелина Бледанс и другие звёзды.

Буквально весь цвет отечественного шоу-бизнеса, спорта, телевидения и кино собрался на эксклюзивной презентации осенне-зимней коллекции ODRI и ODRI Mio 20/21, которую итальянский бренд верхней одежды ODRI провёл в рамках международной выставки моды CPMMoscow. Среди гостей были также замечены: Маша Кравцова, Татьяна Тотьмянина, Светлана Зейналова, Алла Довлатова, Анна Невская, Игорь Скрипко, Анна Банщикова, Ирина Пудова.

Звёзды с восторгом встретили актуальные новинки следующего зимнего сезона, крайне высоко оценили их качество и стиль и, конечно же, подобрали для себя интересные модели – для элегантных и комфортных прогулок в городе из линии ODRI-Main Line, активного горнолыжного отдыха, загородных прогулок из, уже популярной среди селебрити, линии ODRI-Ski. А в разнообразии цветов и фасонов в яркой и лёгкой коллекции ODRI Mio каждый нашёл для себя идеальный вариант.

Надеясь на то, что следующая зима будет по-настоящему морозной и снежной, Митя Фомин и Мария Кравцова отдали предпочтение моделям из ультрамодной линии унисекс ODRI-Element. А для поездки в горы присмотрели горнолыжные комбинезоны ODRI Ski. Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин остановили свой выбор на коллекции ODRI-Main line (городской стиль). С фасоном моделей они определились быстро, а вот выбрать цвет оказалось не так-то просто. Сравнивая, синий электрик и синий королевский, звёздная пара с трудом смогла какому-то из них отдать предпочтение – настолько оба цвета были интересны. А вот певица Согдиана, которая планирует в следующем сезоне обязательно освоить горные лыжи, решительно выбрала для себя синий электрик – и одежду из коллекции ODRI Ski.

Актёр Игорь Скрипко признался, что при формировании своего гардероба отдаёт предпочтение многофункциональным вещам. И выбрал оригинальный трансформер пуховик-плащ. Эта удивительная модель действительно позволяет чувствовать себя максимально комфортно как в сильный мороз, так и на весеннем солнышке. Секрет в отстёгивающемся пуховом плаще. Абсолютно незаменимая вещь при плотном гастрольном графике!

Телеведущие Алла Довлатова, Светлана Зейналова, Ирина Пудова, Ольга Мальцева искали модели для «яркой жизни». Ведь именно зимой, когда мало солнечного света и природных красок, особенно хочется яркости! С ними были полностью согласны актрисы Анна Банщикова и Анна Невская. В итоге дамы выразили полный восторг, увидев новую коллекцию в цветах лайма, фуксии, индиго и изумруда в коллекции ODRI Mio. То, что нужно в осенне-зимнем сезоне!

Финальную точку в презентации поставила безупречная Эвелина Блёданс – свою идеальную фигуру она подчеркнула модным бомбером цвета манго.

Видеоверсию мероприятия со звёздными интервью от пиар-директора ODRI Евгении Мартин смотрите в официальным соц.сетях бренда и You-Tube-канале.

Увидеть и купить новую коллекцию ODRI и ODRI Mio можно будет в сентябре 2020 года на официальном сайте бренда www.eshop.odrifashion.com, а коллекция сезона весна-лето уже в продаже.

Бренд ODRI был основан в 2011 году. Он предлагает верхнюю одежду сегмента luхury, которую отличает актуальный дизайн и отличные функциональные характеристики. Концепция бренда предполагает, что верхняя одежда может быть такой же элегантной, стильной и женственной, как и вечерние платья. При создании коллекций используются только высококачественные материалы, в том числе роскошный мех, японские и итальянские ткани, натуральный инкапсулированный утиный пух. Дизайн-бюро ODRI располагается в Италии, над разработкой моделей работают лучшие европейские дизайнеры. В ассортименте бренда сегодня присутствуют четыре линии верхней одежды.

Куртки, пуховики и пальто под брендом ODRI Mio уже успели завоевать симпатии покупателей и прочно заняли лидирующие позиции на рынке. Модели для отечественного рынка разрабатывает собственное дизайн-бюро в России, которое гармонично соединяет актуальные европейские тренды, итальянский дизайн и особенности нашего климата. Бренд ODRI Mio можно назвать достаточно молодым, но это не мешает ему одним из первых внедрять передовые технологии и смело транслировать в своих коллекциях все новые веяния.