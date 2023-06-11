1 июня в Смоленском пассаже прошел KID’S FASHION DAY

Да, здравствует лето, развлечения, подарки и детская мода!

Именно под таким девизом прошло мероприятие KID’S FASHION DAY, приуроченное к Международному дню защиты детей.

Торгово-деловой комплекс «Смоленский пассаж» открыл лето событием, о котором еще долго будут вспоминать не только счастливые дети, но и благодарные родители.

Долгожданный показ брендов Стокманн, Bosco Outlet, Кашемир и шелк, Ti Amo, ювелирного бренда FLAWLESS Jewelry сопровождался масштабной развлекательной программой.

Благодаря невероятно открытой и отзывчивой Юлии Хомяковой, владелицы бренда Тi Amo, дети, участвующие в показе находились в комфортной обстановке все мероприятие и успешно выступили, а присутствующие по достоинству оценили качество одежды и обуви мультибрендового бутика. Музыкальное сопровождение показа создал талантливый коллектив ЭЛиПС, солисты Фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна. Сурен Платонов - музыкант, студент академии им. Гнесиных, финалист шоу «Голос». Эльгиза Каражанова — певица, модель, участница многих муз проектов России и Казахстана. Оба артиста — постоянные участники фестиваля «Жара».

Блеск и роскошь мероприятия подчеркнули неповторимые ювелирные изделия бренда Flawless. Юные звезды Детской Академии стиля Diamond Kids прошли по подиуму в украшениях из детской коллекции, которая покорила сердца детей и взрослых. Организаторы благодарят владельцев бренда Находкину Наталью Федоровну и Голощапову Ангелину Владимировну за предоставленные уникальные ювелирные шедевры.

Топовая коллекция от бренда «Кашемир и шелк» сделала юных джентельменов настоящими денди, что одновременно элегантно и актуально!

Все прошло в лучшем виде, ведь на торжество были приглашены настоящие звезды, а программа праздника была безупречной. В числе гостей был знаменитый актер Станислав Бондаренко с супругой Аурикой и детьми, что красноречиво говорит о высоком уровне культурной значимости мероприятия для светской жизни Москвы. Восторженные родители отметили: «Наши дети приобщились к искусству самовыражения при помощи одежды и моды --это бесценно!»

Популярный артист Антон Зацепин исполнил свои новые песни, а юные участники шоу «Голос» и воспитанники Детской академии стиля Diamond Kids выделились яркими и талантливыми выступлениями.

Великолепная музыкальная феерия состоялась при участии звезд российской эстрады: любимцев Первого канала - дуэта Аллы Омелюты и Владимира Брилёва, который был ведущим и распорядителем модного показа.

Блистали на сцене шоу-коллектив Roller Dream под руководством Сергея Томилина при поддержке Московской Федерации роллер-спорта и балетная школа «Армида» под руководством Марины Тимофеевой. Вдохновение, легкость и грация, иначе и не описать концертные номера этих прекрасных артистов.

Изысканные букеты для мероприятия были предоставлены Общероссийской Общественной организацией «Сообщество Флористов России» при поддержке учредителя и президента Светланы Карелиной.

«Смоленский пассаж» щедро радовал гостей и дарил подарочные сертификаты от танцевального клуба GallaDance, Кинотеатра 5 звезд на Смоленской, салона красота Legend NY.

Аниматоры от «Море шоу» создали атмосферу волшебного детского праздника. Парк развлечений и атракционов «Остров мечты» сделал подарок для самых юных воспитанников Diamond Kids, обеспечив бесплатный проход на абсолютно все виды развлечений. Ресторан Dolce far niente весь праздничный вечер щедро угощал собравшихся вкуснейшим мороженым, а также устроил день открытых дверей с мастер-классом по изготовлению ароматной пиццы. Приятно удивил французский премиальный бренд Guinot, сделав подарки, а также салон цветов и декора Flower Bar, который находится в ТДК «Смоленский пассаж» и МОК «Смоленский пассаж 2» на 1-ом этаже.

Чудесные подарки детям ко дню защиты детей!

Дом шоколада VioChoco провел дегустацию новой коллекции премиального шоколада. Гости с удовольствием насладились тонким вкусом и ароматом лакомства. Вкуснейшая вода от Калинов Родник и Калинов Родничок была в свободном доступе для всех гостей на протяжении всего мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили: «Смоленский пассаж», «Смоленский пассаж 2», Академия стиля Diamond Kids под руководством Елены Эпельбаум при партнерской поддержке продюсерского центра Vlas.Producing Ольги Власенко.

Партнеры мероприятия: ювелирный бутик FLAWLESS, «Кашемир и шелк», Bosco Outlet, Стокманн, Тi Amo, сеть танцевальных клубов GallaDance, итальянский ресторан Dolce far niente, салон красоты On-White-Gosh, кинотеатр «Пять звезд на Смоленской», салон красоты Legend NY, Flower Bar, Guinot, «Калинов Родник», «Калинов Родничок», Дом шоколада VioChoco, «Море шоу», «Остров Мечты». Организаторы также выражают благодарность Projekt construction и CОLLA GEN.

Информационные партнеры: Bonjour, BABYER magazine, Piccolo, Гордость нации, Fashion TV, На Рублевке Life, Академия моды, World Fashion Magazine, Planeta TV, PERSONO, New street media group, Intermoda.Ru, Культура.РФ.

Организаторы события сердечно благодарят за доверие администрацию Торгово-делового комплекса «Смоленский пассаж» в лице генерального директора Ушаковой Виктории Олеговны и начальника отдела маркетинга и рекламы Саркисян Софьи Арутюновны и надеются на дальнейшее продуктивное сотрудничество.