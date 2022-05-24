10 Ga-La Boheme Fashion Show: фестиваль моды «Многогранный блеск под любым углом» состоялось 24 апреля 2022 в Москве

24 апреля 2022 состоялось десятое Ga-La Boheme Fashion Show: фестиваль моды «Многогранный блеск под любым углом» в ГБУ ДО Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН г.Москвы — в бывшем комплексе зданий «московского дворца» М.С.Кузнецова – короля дулевского фаянса Российской империи — поставщика императорского двора.

Ga-La Boheme Fashion Show: фестиваль моды «Многогранный блеск под любым углом» — уникальный пример частно-государственного партнерства в сфере моды. ГБУ ДО Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН г.Москвы в 2021 году заключил соглашение о сотрудничестве c Москластером (издателем Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка»), результатом которого и стало проведение совместных мероприятий. Ga-La Boheme Fashion Show или Гала-показ Журнала «Богема» — член Ассоциации «Недели моды» — официальное модное мероприятие на территории России и Журнала «Богема»/La Boheme Magazine @labohememagazine — лауреата Национальной премии «Золотое веретено» в 2020 г.

В рамках фестиваля моды — шоу были продемонстрированы следующие коллекции:

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»:

Театр моды «Мильфлёр», руководитель Шуваева Людмила Анатольевна;

Дизайн интерьера и аксессуаров «Артобъект», руководитель Дёмина Ольга Викторовна;

Театр моды «Облик», руководитель Пьянкова Татьяна Анатольевна, хореограф Мусихина Галина Олеговна, танцевальный коллектив Палитра, руководитель Григорьева Татьяна Львовна.

ГБОУ Школа 1569 «Созвездие».

Школа «Королевская осанка», креативный директор школы Светлана Кварта, руководитель Елена Федукович, Студия дефиле.

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина:

Коллекция «Inspiration», дизайнеры: Евгения Федосеева, дизайнер, преподаватель дефиле и дизайна, аспирант РГУ им Косыгина; и Фокина Арина — студентка технологического колледжа #24;

Коллекция «Хозяйка медной горы», дизайнер Анна Черокова;

Коллекция «ВКУСНО», дизайнер Ишекова Элина;

Коллекция «Возрождение», дизайнер Соловьева Анастасия;

Коллекция «РОККО СЕЙЧАС», дизайнер Александра КАЛЕДА.

Коллекция «NEW ERA», бренд @vladislavananishnev , дизайнер @ananishnev Владислав Ананишнев. Коллекция доступна на AliExpress.

Традиционно в рамках фестиваля проходило вручение дипломов победителям конкурса Общественной организации «Международный конкурс талантов» / Public organization «International Talent Contest» . В жюри конкурса вошли: Шуваева Людмила — ГБУ ДО Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН г.Москвы; Ананишнев Владислав — главный редактор Журнала «Богема», Журнала «Крестьянка» и др.

В рамках фестиваля продолжилось вручение Премии Журнала «Богема»/La Boheme Awards 2021, прошедшей в Инновационном центре «Сколково» 09 апреля 2022 г.

Стратегические информационные партнеры: Информационное агентство «РИА Мода» , Журнал «Крестьянка»

Информационные партнеры мероприятия: Intermoda.ru, Smooth.Style radio , Лаймтайм.рф , TabletTV Magazine (Италия), «Календарь Модных Событий» social media (КМС) , Promenade della Moda ,News-w.org , moda.ru

Фото и видео: ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (https://vk.com/glavchev89 и др.) и Журнал «Богема».

Модельное агентство: Модельное агентство и школа PODIUMSCHOOL , Рекламное агентство Москластера и его телеграм — канал @pr_model https://t.me/pr_model

Визаж: Школа визажа Журнала «Богема»/La boheme visage.

Справочно:

Журнал «Богема»– журнал о богемной жизни: о моде, красоте и культурной жизни. Является лауреатом Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» и официальным информационным партнером: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Ювелирной недели моды Estet Fashion Week, CPM и Российского Дворянского Собрания (РДС). Включен в крупнейший на планете агрегатор новостей Google News. В экосистему Журнала La Boheme Magazine входят: премия – La Boheme Awards, Конкурс La Boheme Contest или International Talent Contest, дизайн-бюро La Boheme Interior, школа визажа La Boheme Visage, обучение, модные бренды и модное шоу Гала-показ Журнала «Богема» или Ga-La Boheme Fashion Show, которое было представлено и в Гостином Дворе в Москве. Издатель – Москластер. Главным редактором Журнала Богема является Ананишнев Владислав.

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