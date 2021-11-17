10 юбилейный фестиваль керамики 4ceramics пройдет в Москве 27-28 ноября

В самом конце ноября у крупнейшего в России фестиваля керамики 4ceramics двойной юбилей: проект отметит свое пятилетие на 10 юбилейном фестивале 27-28 ноября в Даниловском Event Hall.

Кто хотя бы раз был на 4ceramics, знает: сюда стоит прийти ради одной только атмосферы. На фестиваль приезжают участники из самых разных регионов России и привозят свою уникальную керамику. В этот раз на фестиваль заявлены более 100 мастеров, которые работают в самых различных техниках и стилях. Здесь вы сможете найти и авторскую посуду для дома, и тонкую ювелирную керамику. Коллекционеры смогут познакомиться с авторами фарфоровых скульптур и приобрести их работы, а дизайнеры найдут уникальные интерьерные объекты из керамики: столики, лампы, кашпо и многое другое. На фестивале вы сможете выбрать новогодние подарки: помимо основного ассортимента мастера приготовили керамические елочные игрушки, подарочные наборы и тематическую керамику. Каждый без исключения сможет найти что-то для себя!

Организаторы фестиваля на протяжении всех этих 5-ти лет ставили перед собой сверхзадачу – рассказать о современном российском керамическом промысле широкой аудитории. Поэтому 4ceramics никогда не был выставкой-продажей в привычном смысле этого слова. Это настоящий праздник, особая цель которого – поддержать авторов, создающих свои шедевры из глины. Фестиваль дает керамистам площадку для самореализации, мотивирует их на развитие. 27-28 ноября вы сможете увидеть не просто разрозненных авторов, а настоящее керамическое содружество, где каждый работает над развитием керамики в России.

Помимо стендов, на которых можно будет приобрести изделия из керамики, на фестивале 4ceramics будет организована выставка керамических инсталляций. На этой выставке вы сможете лично пообщаться с автором работы, проникнуться его идеей, все потрогать и пофотографировать.

Фестиваль точно захватит вас на целый день! Ведь для вас и ваших детей художники будут проводить мастер-классы на профессиональном гончарном круге, а также уроки ручной лепки. На территории фестиваля будет организован полноценный фудкорт с разнообразными и необычными блюдами, в том числе национальных кухонь. На главной сцене фестиваля пройдет традиционный конкурс гончаров. В этом конкурсе керамисты соревнуются в умении создавать на гончарном круге самые высокие, самые широкие и самые необычные изделия.

Кроме выставки творческих работы на фестивале организовано экспонирование крупных поставщиков и производителей керамических материалов. Это хорошая возможность для художников приобрести что-то необходимое для работы, наладить контакты и договоренности.

Фестиваль 4 ceramics – событие, которое нельзя пропустить! Вот уже 5 лет на 4ceramics съезжаются гости со всей России. Были случаи, когда, вдохновившись атмосферой творчества, посетители сами становились керамистами, а через какое-то время и участниками фестиваля.

Справка

27-28 ноября 2021г

Время работы: 12:00-20:00, вход свободный, 0+

Даниловский Ивент Холл, ул. Дубинская д.71 стр. 5

В период пандемии коронавируса организатор рекомендует заблаговременно ознакомиться с правилами посещения мероприятия. Информация обновляется в онлайн-режиме на сайте www.4ceramics.ru