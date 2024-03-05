11 брендов представили свои коллекции в рамках проекта "Поздняя вишня" от "Аллеи моды"

28 февраля в Санкт Петербурге одиннадцать российских дизайнеров представили свои коллекции в рамках проекта «Аллеи Моды» - «Поздняя Вишня».

Открыла показ дизайнер Екатерина Новикова, бренд NovikBijou. Она порадовала зрителей интересными дизайнерскими украшениями, каждое из которых выпускается в единственном экземпляре. Украшения Екатерины смогут дополнить любой образ, подчеркнув индивидуальность и уникальность каждой женщины. "В бусинах реализована художественная составляющая и повторить пару бусин практически невозможно, каждый раз это будет уже другая история, - говорит дизайнер Екатерина Новикова. - К весу серег также подхожу принципиально, чтобы каждой хозяйке было комфортно их носить".

Бренд Sofitailor от дизайнера Софии Хрущенковой переместил всех собравшихся в параллельную реальность женских образов: легкие вечерние платья, пелерины, украшенные красными розами, – эта картина надолго останется в памяти питерских модниц. "Именно Красная Роза отображает мою духовную составляющую: яркость, страсть, женственность и элегантность, - утверждает дизайнер София Хрущенкова. - Поэтому я создала коллекцию 101ROSES by SofiTaylor, в которой каждая женщина сможет заявить о себе, показать свою энергию, свою сексуальность и утонченность".

Бренд VictoryaOrekhova дизайнера Виктории Ореховой представил коллекцию «Театр», покорив всех красотой и женственностью.

Бренд Mozzi дизайнера Ирина Саварец сумел соединить в своей коллекции классику прошлого с романтикой настоящего: сочетание полупрозрачных и костюмных тканей, воланы по воротнику и рукавам очаровали зрителей! MOZZI – это про то, чтобы разрешить себе быть такой, какой хочешь быть. Расширять границы дозволенного и общепринятого в соответствии со своей интуицией, призывает дизайнер бренда Ирина Саварец.

Ателье-Бутик Натальи Смирновой (дизайнер Наталья Смирнова) представил коллекцию, которая помогает создать свой неповторимый стиль! В Питере ателье является культовым, здесь мечты о модных и стильных образах превращаются в реальность. Успешные бизнес-вумен, только начинающие карьеру молодые люди, женихи и невесты, джентльмены и просто мамы - для каждого придумывается образ, который делает обладателя ещё прекрасней.

Дизайнер Светлана Князева, бренд «Варнак», сочетал в своем показе женственность и воинственность. Как говорит сама дизайнер, к идее своей коллекции она пришла через труд. Ее путь к дизайну был сложным и долгим. Многое пришлось сделать и преодолеть. Металлические петли на одежде олицетворяют груз на плечах людей: их заботы, долг, обязанность, работа, ипотека. Свою коллекцию Светлана посвятила людям, которые трудятся изо дня в день для достижения своих целей.

Дизайнер Алена Чекалева, бренд «Reve», показала, как можно создать одежду мечты! Ее коллекция воплотила в себе: дерзость, смелость и сексуальность. Все те качества, которые, по мнению дизайнера, помогут каждому стать победителем. "Мы стремимся создавать одежду, которая будет не только красивой и стильной, но и отражать вашу индивидуальность, - говорит Алена Чекалева. - Наша команда готова пойти на любые эксперименты, чтобы помочь вам выразить себя через нашу одежду".

Бренд Reverrobe от дизайнера Светланы Трофимовой представил коллекцию, которую стоить носить: комфорт, стиль и экологичность. Стиль как образ жизни, лаконичный минимализм, внимание к деталям и качеству, забота об экологии, натуральные ткани, - все это основные характеристики бренда.

Бренд AboutУou, дизайнер Наталья Жустрова, показала коллекцию Marina. Мope и ветер в парусах, свобода и скорость - это только твой выбор, - заявляет бренд! Коллекция Marina посвящена морю и нашим эмоциям, возникающим рядом с этой великолепной стихией. Поражает и цветовая палитра - многообразные оттенки, которые можно встретить на морском побережье: песочные, белые, синие, травяные и даже закатно-красные тона. Традиционно бренд дополнил образы тематической коллекцией керамики, выполненной вручную чуткими мастерами инклюзивных студий.

Бренд MARIASTEWART, дизайнер Мария Красильникова, представил капсульную коллекцию «База». Это вторая коллекция дизайнера в бельевом и кежуал стиле, в нее вошли: рубашки-платья, рубашки базовые, футболки базовые, корсеты, пиджаки, юбки макси, юбки миди, юбки мини, брюки карго и брюки клеш. Мария Красильникова - основатель, является молодым дизайнером одежды и стилистом в fashion индустрии - показала всем собравшимся, как без лишних усилий выбрать образ на день, но при этом выглядеть стильно и органично. Капсульный гардероб — это концепция одежды, при которой бренд создаёт небольшую коллекцию вещей, сочетающихся между собой и позволяющих создавать различные стильные луки.

Закрывал показы бренд украшений TJ Jewerly дизайнера и стилиста Джулии Титовой. Джулия изготавливает украшения из натуральных камней и аксессуары из бисера без привязки к готовой гарнитуре, под индивидуальные линии и черты лица, образ. Умело комбинирует одежду с украшениями и с лёгкостью преобразует повседневный комплект одежды в праздничный. Своей миссией при изготовлении индивидуальных украшений, а также разработке имиджа дизайнер считает важным подчеркнуть индивидуальность, снять внутренние ограничения и помочь раскрыться.

Помимо показов, гостей ожидали премьеры новых песен и клипов от российских исполнителей: Таисия Павенская открыла вечер премьерой клипа «Наши Сны». Blackrage&Haraman представили песню «Под крышей дома». Группа «Клюква» покорили сердца зрителей песней «Царица». А завершились модные показы восточным танцем группы Марии Кильдеевой и награждением дизайнеров.