11 Ga-La Boheme Fashion Show и La Boheme Awards 2022 закроют день открытия Neva Fashion Week

1-2 октября 2022 Neva Fashion Week представит 12-ый сезон модных показов. Уже 6 лет Неделя моды впечатляет зрителей красочными шоу и насыщенной программой. Показы пройдут в отеле Европейского уровня «Ambassador». Данный отель признан «Лучшим бизнес отелем» по версии Neva Fashion Awards.

День открытия недели моды завершат 3 мероприятия Москластера — члена Ассоциации «Палата Текстиля и Моды» (г. Санкт-Петербург):

1.В честь векового юбилея — 100-летия Журнала «Крестьянка» krestyanka.ru пройдёт показ дизайнера Надежды Иншаковой. В 2022 году также исполнилось 100 лет: со дня создания СССР, Пионерии, спортклуба «Спартак» и 100 лет со дня рождения Пьера Кардена. И никак нельзя забыть о 40-летнем юбилее модного дома Славы Зайцева, который был отмечен большим показом на Московской неделе моды у Кремля.

2. На исторической родине Журнала «Богема», где на Загородном проспекте в издательстве М. В. Силина был выпущен первый выпуск Журнала пройдёт Гала-показ Журнала «Богема» / Ga-La Boheme Fashion Show — член Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды» и единственное модное шоу Журнала «Богема». Шоу проходило 10 раз в Москве, в том числе в Гостином Дворе. В рамках Ga-La Boheme Fashion Show свои коллекции представят: Rina Collection (Катрина Иванюшкина), Lyudmila Yun, WILD WORLD, Tailoring studio Domino by Yana Dubitskaya, Evgeniya Lisitsyna, Nadezhda Inshakova, Vladislav Ananishnev, LaraLuna, Valentina Klushina, Lollypie, NK Fashion и др. Также среди участников гала-шоу станут победители совместного конкура Neva Fashion Week х «ТОЧКИ КИПЕНИЯ – ПРОМТЕХДИЗАЙН». Показ пройдёт под музыку DJ Nil (Даниил Кизилов), известного своими альбомами «Виниловые пляски» и отыгравшего свои сеты в легендарных клубных проектах эпохи «гламура» Zima, Leto и многих других. Нил является почётным первопроходцем и проводником российских клабберов по стилям спид гараж (speed garage) и биг-бит (big beat).

3. Первый день недели моды закроет премия La Boheme Awards 2022. Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (учредителя Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Работы по сертификации объектов проводит Международный сертификационный центр Москластера. Вручение первой Премии Журнала «Богема» проходило на Estet Fashion Week в ноябре 2018 года, в 2021 году она закрывала Неделю трикотажной моды, и уже в 2022 г. прошла в Инновационном центре «Сколково» в рамках большого Moscow Fashion Fair (MFF).

Ведущим шоу и премии станет главный редактор Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка», дизайнер, обладатель премии канала Fashion TV — Владислав Ананишнев @ananishnev.

Всем участникам события будут выданы сертификаты об участии

Партнеры мероприятия: Ассоциация «Палата Текстиля и Моды», Ассоциация содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды» , РИА «МОДА» , Журнал «Крестьянка»

Информационные партнеры мероприятия: Intermedia, Intermoda.ru, Smooth.Style radio , TabletTV Magazine (Италия), «Календарь Модных Событий» social media (КМС) , Promenade della Moda ,News-w.org , moda.ru , Celebrity TV, Fashion TV

Журнал «Богема» / La Boheme Magazine — постоянный партнер Neva Fashion Week и лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в 2020 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и официальным информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ювелирной недели моды Estet Fashion Week, CPM и Российского Дворянского Собрания. Включён в крупнейший на планете агрегатор новостей Google News. В экосистему Журнала «Богема» входят: премия – La Boheme Awards, Конкурс талантов La Boheme Contest или International Talent Contest, конкурс красоты — Miss La Boheme, дизайн-бюро -La Boheme Interior , обучение, модные бренды и модное шоу Ga-La Boheme Fashion Show.

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