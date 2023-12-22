11-й ежегодный семейный праздник – Бал «Истинные ценности 2023» прошел в легендарном отеле METROPOL

17 декабря, ровно за две недели до Нового Года, в самом центре Москвы, в великолепных залах исторического памятника архитектуры – легендарного отеля METROPOL, состоялся 11-й по счету ежегодный семейный праздник – Бал «Истинные ценности 2023», где светская столица погрузилась в атмосферу аристократизма и благородства, ярких впечатлений и изысканного вкуса.

Как и прежде, организаторы бала – дважды обладатель Grand Prix детского творчества Star Generation академия стиля Dismond kids под руководством блистательной Елены Эпельбаум и владелица светского глянца Babyer Magazine и продюсерского центра Vlas Production Group несравненная Ольга Власенко.

Главными спонсорами праздника стали:

– сеть клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic, основанная практикующими врачами-косметологами, кандидатами медицинских наук Сергеем Викторовичем Круглик и Екатериной Владимировной Круглик, вот уже более 15 лет дарящими людям красоту и уверенность в себе.

– Группа компаний «ДМ Групп» – одна из крупных и наиболее динамично развивающихся строительных компаний страны, успешно работающая на рынке 11 лет. «ДМ Групп» – застройщик полного цикла, обладающий большим опытом в проработке различных проектных решений. Группа компаний зарекомендовала себя в качестве надежного партнера способного качественно и в срок выполнить широкий спектр работ высокой степени сложности – от строительства жилых домов до возведения объектов социальной инфраструктуры. Основа успеха «ДМ групп – её «золотой фонд», первоклассные профессионалы, нацеленные на высокий результат, готовые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работать над проектом, начиная от подбора земельного участка для строительства и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. «ДМ групп» на празднике представлял главный архитектор Денис Башмаков.

В роли ведущего великолепного семейного праздника по традиции выступил Владимир Брилёв, которому помогали «юные волшебники» – Ангелина Сосновская и Марк Васильев. В программе гала-концерта приняли участие юные артисты: модели Академии стиля Diamond Kids и воспитанницы балетной школы «Армиды», творческий шоу коллектив Roller Dream под руководством Сергея Алексеевича Томилина и участники проекта Diamond Voice Егор Томилин, Мила и Летти Король, Стефания Кривак, Александр Чернышов, Марк и Филипп Розенталь, Александр и Сергей Филины, Ивена Работина, София Иванова, Айя Вейнтрауб, воспитанница Академии танца Сергея Филина, Виола Антонова.

С восторгом были встречены выступления звезд российской эстрады: участника Главной премии России Wedding Avards Russia, участника фестиваля «Спасская Башня», лауреата всероссийских и международных конкурсов, саксофониста, более трех лет выступающего на профессиональной сцене Виктора Макаренкова и саксофониста Алексея Осичева, певицы Марго с её замечательным коллективом, дуэт «ЭЛиПС», Антона Зацепина, Настики – участницы реалити-шоу «Песни на ТНТ», Элины Пан, Московского хореографического ансамбля «Асса», Татьяны Морозовой, Эммы Эм. Концертную программу завершил замечательный молодой вокалист Максим Путин.

Гостями праздника были наиболее значимые и влиятельные персоны: главы строительных корпораций и крупнейшие банкиры, владельцы ведущих клиник и IT- компаний.

Елена Эпельбаум и Ольга Власенко выражают глубокую признательность партнерам бала, следующим компаниям и организациям: Roller Dream, Dance Academy Sergei Filin, Rublevka Wine Club, Премиальная водка Organika, «Школа балетная Aмида», «Сообщество флористов России», Saco, Vinomanoff, Pradar Club, «Большая Медведица», Jardiz Handmade flowers, «Союз флористов России».

Особую благодарность организаторы бала выражают компаниям:

Faberlic и Nanoasia за «волшебные» подарки,

Sexyfish за подарки для подростков,

Seiko, Zaffiro Clinic и МD Clinic за подарочные сертификаты,

Astrakhan fish за предоставление икры и содействие в организации бала,

сети магазинов «Кенгуру» за 180 эксклюзивных подарков для детей.

Гости обслуживались по системе Ultra All Inclusive от ресторана Savva, обладателя звезды Michelin.