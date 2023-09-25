12 лет красоты и стиля: интернет-магазин Shopping Live отмечает день рождения

Интернет-магазин Shopping Live этой осенью празднует 12-летие. За эти годы магазин стал верным помощником девушек, предоставляя им возможность выглядеть и чувствовать себя великолепно каждый день. Концепция праздника вдохновлена идеей о том, что богиня живет в каждой женщине.

Shopping Live не только адаптирует модные тренды под потребности российских женщин, но и мотивирует модниц страны на раскрытие своей внутренней богини. Компания считает, что каждая способна преобразиться и почувствовать себя уверенной. Для этого важно выбрать образ, который подчеркнет индивидуальность и природное обаяние женщины.

Эту концепцию раскрывает съемка новой коллекции Shopping Live. Она проходила в античных интерьерах, напоминающих об эпохе Возрождения. Именно культура Ренессанса показала миру женственность в ее современном понимании: как сочетание внешней красоты, чувственности и глубины внутреннего мира. Новая коллекция — искусство, которое позволяет каждой женщине пробудить в себе богиню и представляет собой симбиоз элегантности и лаконичности.

Shopping Live понимает, что ваш гардероб должен быть не только стильным, но и функциональным. В осенних коллекциях компания делает упор на универсальные модели, которые позволяют сделать жизнь современной девушки проще. Среди новинок представлены дутики-трансформеры и сумки-рюкзаки: с ними больше не придется выбирать между комфортом и стилем. Shopping Live считает, что одежда — инвестиция в себя и свое состояние, которая должна быть не только стильной, но и практичной, и служить не один сезон.