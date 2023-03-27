17 сезон проекта ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg «The future of fashion Is NOW»

Это первая в Екатеринбурге профессиональная площадка по продвижению дизайнеров одежды на международный уровень. Сохраняя свою миссию - развитие модной среды, с 2012 года вдохновляет, развивает, продвигает и объединяет специалистов модной индустрии и любителей моды!

В проекте принимали участие не только ведущие дизайнеры России и нашего региона – Анна Мамаева, Никита Баранов, Маша Варламова, Константин Томилов, Лидия Орлова, Оксана Бакеркина ,Лариса Султанова, Елена Пискулина, Елена Шипилова, но и международные дизайнеры – Александр Арнгольдт , Мосси Траорэ и многие другие.

За эти годы проект ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg сотрудничал с Французской федерацией pret-a-porte и ее президент Жан Пьер Мошо( Париж), дважды был в Екатеринбурге и делился своим опытом с дизайнерами одежды. Галина Истомина (Москва)- куратор программы поддержки российских дизайнеров в рамках международной выставки CPM, неоднократно приглашала дизайнеров-участников проекта в дизайнерский пул выставки в Москве. Ивон До Брюн( Париж) – выпускница MBA в Global Management Fashion, французского института моды IFM, специалист по созданию марки и маркетинга на международном уровне ,проводила мастер-классы по позиционированию бренда, расшифровки тенденций и плане развития коллекции. Адриан Ганзер( Париж) – fashion фотограф и видеограф неоднократно сотрудничал с проектом.



Благодаря идейному вдохновителю проекта Людмиле Михайловой ( Париж) многие дизайнеры -участники проекта представляли свои коллекции на Неделе моды «Moscow Fashion Week», посещали Парижскую Неделю моды PFW, выставляли свои коллекции в шоу-руме в Париже, участвовали в международных профессиональных конкурсах.



Традиционно, в рамках 17 сезона пройдут дискуссии ведущих экспертов , показы как ведущих дизайнеров , так и молодых брендов одежды . А зрители здесь и сейчас смогут оценить и приобрести авторские изделия уральских дизайнеров.

ПРОГРАММА:

19 апреля 2023г.

12.00 - Деловая программа

20 апреля 2023г.

19.00 - Показ коллекции дизайнера Никиты Баранова

21 апреля 2023г.

18.00 - Показы коллекций дизайнерских брендов

22 апреля 2023г.

15.00 - Показы коллекций детской одежды

23 апреля 2023 г.

12.00 – Закрытия проекта



Место проведения проекта – BRAND HOUSE (г.Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 8 В)

Организаторы проекта: Продюсерский Центр «Karamelle» и международное консалтинговое агентство «Trend &Tendance» (Париж) ,при поддержке Администрации города Екатеринбурга.



Оргкомитет проекта - Продюсерский центр «Karamelle» +7 912 24 40 911

