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Андрей Ободяников

17 сезон проекта ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg «The future of fashion Is NOW»

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  • 27 Марта 202319:54

Это первая в Екатеринбурге профессиональная площадка по продвижению дизайнеров одежды на международный уровень. Сохраняя свою миссию - развитие модной среды, с 2012 года  вдохновляет, развивает, продвигает и объединяет  специалистов модной индустрии и любителей моды!

 В проекте принимали участие не только ведущие дизайнеры  России и нашего региона – Анна Мамаева, Никита Баранов, Маша Варламова, Константин Томилов, Лидия Орлова, Оксана Бакеркина ,Лариса Султанова, Елена Пискулина, Елена Шипилова, но и международные дизайнеры –  Александр Арнгольдт , Мосси Траорэ и многие другие.

 За эти годы проект ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg сотрудничал  с Французской федерацией pret-a-porte и ее президент Жан Пьер Мошо( Париж), дважды был в Екатеринбурге и делился своим опытом с дизайнерами одежды. Галина Истомина (Москва)- куратор программы поддержки российских дизайнеров в рамках международной выставки CPM, неоднократно приглашала дизайнеров-участников проекта в дизайнерский пул выставки в Москве. Ивон До Брюн( Париж) –  выпускница MBA  в Global Management Fashion, французского института моды IFM, специалист по созданию марки и маркетинга на международном уровне ,проводила мастер-классы по позиционированию бренда, расшифровки тенденций и плане развития коллекции. Адриан Ганзер( Париж) – fashion фотограф и видеограф неоднократно сотрудничал с проектом.

 
Благодаря идейному вдохновителю проекта Людмиле Михайловой ( Париж) многие  дизайнеры -участники проекта представляли  свои коллекции на  Неделе моды  «Moscow Fashion Week», посещали Парижскую Неделю моды PFW, выставляли свои коллекции в шоу-руме  в Париже, участвовали в международных профессиональных конкурсах.

 
Традиционно,  в рамках 17 сезона пройдут  дискуссии ведущих экспертов ,  показы как ведущих  дизайнеров , так и молодых брендов одежды . А зрители здесь и сейчас смогут оценить и приобрести авторские изделия уральских дизайнеров.  

ПРОГРАММА: 
19 апреля 2023г.   
12.00 - Деловая программа 
20 апреля 2023г. 
19.00 - Показ коллекции дизайнера Никиты Баранова 
21 апреля 2023г.   
18.00 -  Показы коллекций дизайнерских  брендов 
22 апреля 2023г. 
15.00 - Показы коллекций детской одежды  
23 апреля 2023 г. 
12.00 – Закрытия проекта 
  
Место проведения проекта – BRAND HOUSE  (г.Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 8 В)

Организаторы проекта:    Продюсерский Центр «Karamelle» и международное консалтинговое агентство «Trend &Tendance» (Париж) ,при поддержке Администрации города Екатеринбурга.

 
Оргкомитет проекта - Продюсерский центр «Karamelle»    +7 912 24 40 911 
 

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