4 тысячи экспонатов на 20-м юбилейном салоне авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке

600 авторов со всей России, 10 тысяч зрителей, 4 тысячи экспонатов собрались на 20-м юбилейном салоне авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке с 6 по 8 октября 2023 года. Выставка организованна российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом Премии Правительства РФ в области культуры Светланой Пчельниковой.

В честь юбилейного ХХ салона Светлана Пчельникова собрала уникальные экспонаты из своего проекта по восстановлению кукол и игрушек последней царской семьи России. В стеклянных витринах предстали игрушки Цесаревича – немецкие солдатики и лошадки. Все они демонстрировались впервые. Гостей выставки целых три дня ждали авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки тедди, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол, тематическая литература. Почетное место на выставке заняла кукла, изображенная на афише - работа Петра Тишкова. На создание шедевра у автора ушло два года! Гости с удовольствием познакомились с новыми работами Елены Тимкаевой, Наташи Побединой, Нины Радзиховской, Ольги Иванело, Елены Туминской и сотнями других талантливых молодых и опытных мастеров со всей России.

На втором этаже прямо перед кассой разместился "Арт Остров", который был посвящен безумно популярным сейчас куклам ООАК Блайз. Эти куклы сейчас настолько востребованы, что по многочисленым просьбам авторов решено было посвятить им отдельный салон в июне следующего года. На салоне были доступны две новые книги Светланы, которые сейчас можно купить только в книжных магазинах Эрмитажа и в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге: «Царские куклы» и «Звездные куклы». Также на «Осеннем Салоне» все желающие приняли участие в благотворительном проекте Светланы Пчельниковой «Парад кукол - детям». Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда «Парада» пойдут напрямую на лечение Алисе Васильевой в благотворительный фонд "Линия Жизни".