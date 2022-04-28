21-я ювелирная неделя моды Estet Fashion Week

15-19 апреля в Ювелирном доме Estet прошла очередная неделя моды. Гостей ждала атмосфера грандиозного и знакового события fashion-индустрии.

С 2011 года на подиуме EFW проходят знаковые показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов. За это время свои коллекции представили дизайнеры России, Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и других стран. Среди гостей недели моды замечены такие иконы стиля как Мисс мира Оксана Федорова, певица Наталья Подольская, Филипп Киркоров, Анита Цой и многие другие.

Хедлайнер весеннего сезона EFW 2022 — Ksenia Knyazeva. Дизайнер представил яркую коллекцию с тропическими принтами, исполненными индийской художницей на заказ специально для бренда KSENIA KNYAZEVA! Каждое изделие пропитано красками экзотических растений и животных! Коллекция — цветотерапия, повышающая настроение!

На шоу-показе дизайнера и фотографа Надежды Шибиной 16 апреля зрителей ждала сказочная атмосфера. В показе приняли участие Марина Газманова и Александр Песков.

Знаменитый арабский дизайнер AMR couture 17 апреля представил на подиуме кутюрную коллекцию, созданную специально для Международного форума World Fashion Forum. Специальная гостья показа — Анастасия Волочкова.

Свои коллекции на Неделе моды представbkb Naz Maer, Masha Goryacheva, Ivan Rybnikov, Александра Козловская, KIBOVSKAYA, Stasya&Stasya, Kенгуру, Надежда Шибина, Ирины Шарлау, Lilipop, Fashion book, Sofia Tereshina, Oksana Slatecka и многие другие.

Свои коллекции на Неделе моды представbkb Naz Maer, Masha Goryacheva, Ivan Rybnikov, Александра Козловская, KIBOVSKAYA, Stasya&Stasya, Kенгуру, Надежда Шибина, Ирины Шарлау, Lilipop, Fashion book, Sofia Tereshina, Oksana Slatecka и многие другие.