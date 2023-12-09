22 отечественных бренда приняли участие в Международном Конкурсе Молодых Модельеров

В Москве прошел 11-йсезон Международного Конкурса Молодых Модельеров – МКММ. Фэшн-событие состоялось на культурно-исторической площадке московского театра Школы современной пьесы.
В новом сезоне свои работы представили 22 бренда модной женской, мужской и детской одежды. Два молодых дизайнера Ангелина Верховская и Kojaikosti получили грант на участие в модном показе от организаторов МКММ.
На подиуме были презентованы разнообразные коллекции: от повседневной удобной и практичной одежды брендовVARVARA и Defilblanc до экстра-авангардных образов VENERA и Kojaikosti.
«Участники показали свое видение новых трендов, самобытность и авторский подход к деталям, а также получили опыт в демонстрации одежды на большую профессиональную аудиторию и оценку от экспертного жюри конкурса»,– рассказала Екатерина Матвеева, автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров.
Оценивали работы квалифицированное жюри, в том числе:
- Константин Андрикопулос, директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVÉ;
- Рамон Паласиос-Фернандес, основатель международного бренда Mastersuit, советник Российского союза предпринимателей̆ текстильной̆ и лёгкой промышленности «Союзлегпром»;
- Александр Белов, эксперт по мужскому стилю;
- Лукьяшина Оксана, официальный представитель брендов FALKE и Облик на территории России и другие эксперты.
Самыми высокими баллами было отмечено 6 брендов: JudyGreen, Venera, TDTriskelion, Maria Nekhyadvich, Margarita Kuvshinova, Defilblanc.
Кроме того, члены жюри вручили свои награды понравившимся дизайнерам. Например, главный редактор глянцевого журнала Melon Rich Светлана Листопадова опубликует в зимнем выпуске издания статьи с представителями брендов VENERA и KAFRAfashionART. А также интервью с дизайнером Маргаритой Кувшиновой (бренд Margarita Kuvshinova). Президент Magic Group, создатель SLAVA concept Александр Перемятов выбрал в качестве самого перспективного бренда – DEFILBLANC, которому и предложил размещение в федеральной сети универмагов российских дизайнеров SLAVA concept.
«Участвуя на правах жюри в подобного рода мероприятиях, – прокомментировал Александр свое решение, – мы оцениваем дизайнера не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения будущих продаж. Я считаю, что наш потребитель должен высоко оценить уровень бренда DEFILBLANC».
Список участников:
- VARVARA
- VENERA KNITS
- DEFILBLANC
- ANGELA MICKY
- LOLLYPIE
- CHERSEA
- JUDY GREEN
- MARGARITA KUVSHINOVA
- DARYA ZVYAGINA
- KAFRA fashion ART
- Angelina Verkhovskaya
- GALINA GALVEL
- TD Triskelion
- NATALYA SOVETSKAYA
- OLGA LYUTICH
- MARIA NEKHVYADOVICH
- Elena Belle
- ELENA MELYAKINA
- SASHA A
- Levina
- MARI KONINA
- Kojaikosti
Показ бренда Margarita Kuvshinova
Для справки
Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) - социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свое восхождение к fashion-Олимпу. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. Креатив, смелость, интересные дизайнерские находки и чувство стиля – их отличительные черты. МКММ превращает ярких, самобытных молодых дизайнеров в настоящих звезд fashion-индустрии. С 2009 года конкурс молодых дизайнеров проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды.
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