230 брендов из 11 стран: как прошла вторая Московская неделя моды

Масштабное отраслевое событие впервые объединило представителей индустрии из половины регионов России, а также из Бразилии, Китая, Индонезии, Коста-Рики и других государств.

На показах второй Московской недели моды побывали 60 тысяч жителей и гостей столицы. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика», — рассказала Наталья Сергунина.

Масштабное отраслевое событие проходило в городе с 1 по 8 марта. Московская неделя моды впервые объединила представителей индустрии из половины регионов нашей страны. В показах, работе маркета и шоурума приняли участие бренды из 48 городов, в числе которых Астрахань, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Медвежьегорск, Ростов-на-Дону, Тюмень и Якутск.

Многие вдохновлялись природой и колоритом родного края. Так, в работах дизайнера из Кызыла прослеживались национальные тувинские мотивы. В коллекции якутского участника яркие цвета и натуральные ткани дополнялись изображениями очертаний реки Лены.

Зарубежные коллеги присоединились к программе в рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit.

Показы проходили в Центральном выставочном зале «Манеж» и на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 ВДНХ. Более четырех тысяч моделей демонстрировали модные образы, над созданием которых трудились 140 стилистов и 130 визажистов.

В Манеже посетители познакомились с творчеством 70 отечественных и 13 зарубежных дизайнеров. На ВДНХ можно было увидеть работы не только профессионалов, но и студентов российских школ моды, в том числе Национального института дизайна, Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Московского художественно-промышленного института и Онлайн-Академии брендинга и дизайна METRICS.

Гостями мероприятия стали такие известные личности, как итальянская актриса Орнелла Мути, ее дочь, певица и модель Найке Ривелли, и звезда голливудских блокбастеров Лили Цзи. Иностранные зрители увезли с собой не только сувениры и впечатления, но и одежду, обувь и аксессуары российского производства.

Освещать Московскую неделю моды приехали журналисты из 19 стран, в числе которых Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция и Марокко.

Благодаря работе маркета 69 отечественных брендов смогли расширить свою аудиторию и найти клиентов в самых разных точках страны. Еще 38 местных и 12 зарубежных представителей индустрии разместили свою продукцию в шоуруме. Многим из них удалось установить новые связи, повысить продажи и провести переговоры с потенциальными партнерами. Объем сделок, по предварительным данным, составил около 150 миллионов рублей.

В образовательной программе приняли участие 39 спикеров из числа профессионалов отрасли. Ключевые темы лекций и дискуссий — история национального костюма, прогнозирование трендов, использование искусственного интеллекта в отрасли, культурные коды и особенности потребительского рынка других стран.

Во время проведения Московской недели моды в центре дизайна Artplay прошел второй сезон фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts. На экранах показали 62 ленты.

Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.