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Алексей Бобровский

24 Международная Выставка Кожи и Меха «LESHOW»

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  • 14 Июля 202117:52

24 Международная Выставка Кожи и Меха «LESHOW» прошла в "Экспоцентре" с 6 по 8 июля.

В 2021 году участниками выставки стали как уже хорошо известные российскому рынку бренды из России, Турции и ряда других стран, так и новые компании. На их стендах можно было ознакомиться с новыми коллекциями для различных категорий покупателей и стилевых направлений. Ежедневно проходили Fashion Show, на которых  производители демонстрировали бестселлеры и новинки своих коллекций.

В этом году на выставке Leshow была организована специальная программа для байеров. Были представлены коллекции меховой одежды сезона осень-зима 2021-2022 из 12 стран.

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