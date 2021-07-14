24 Международная Выставка Кожи и Меха «LESHOW» прошла в "Экспоцентре" с 6 по 8 июля.

В 2021 году участниками выставки стали как уже хорошо известные российскому рынку бренды из России, Турции и ряда других стран, так и новые компании. На их стендах можно было ознакомиться с новыми коллекциями для различных категорий покупателей и стилевых направлений. Ежедневно проходили Fashion Show, на которых производители демонстрировали бестселлеры и новинки своих коллекций.

В этом году на выставке Leshow была организована специальная программа для байеров. Были представлены коллекции меховой одежды сезона осень-зима 2021-2022 из 12 стран.