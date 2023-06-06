Новая сессия заказов для байеров, которая прошла с 20 по 23 февраля 2023 года, объединила множество торговых марок из разных стран мира, которые презентовали коллекции женской, мужской и детской одежды направлений outdoor, casual, business, special occasion, home и holiday сезона Осень-Зима 2023/24.

Помимо производителей одежды, белья и аксессуаров, на выставке можно найти стенды сервисных компаний сегмента CPM shop & retail solutions, образовательных институций в сегменте CPM school, карьерного центра Модное Бюро в рамках совместного с организаторами проекта CPM fashion connect, а также онлайн платформы для поиска партнеров по производственному аутсорсингу BEE-online.ru.

С успехом и значительным интересом байеров и производителей проходит четырехдневный бизнес-форум RFRF — Russian Fashion Retail Forum. Программа мероприятий состоит из трех потоков — серии конференций в формате public-talk RFRF main stage с участием ведущих экспертов и игроков рынка, воркшоп сессия RFRF meetup, а также экспертный лекторий бельевого рынка RFRF dreams dialogue.

Будущий 40-й сезон выставки CPM – Collection Première Moscow в московском ЦВК «Экспоцентр» состоится с 29 августа по 1 сентября 2023. На выставке соберутся все главные участники модного рынка, чтобы презентовать коллекции одежды, белья и аксессуаров на весну-лето 2024.

* Необходимо пройти регистрацию на сайте https://cpm-moscow.com/ для посещения выставки.