47 Российский Антикварный Салон / Программа Lifestyle – это масштабная экспозиция, объединяющая разделы «Антиквариат», «Ювелирное искусство», «Искусство интерьера» и «Ретроавтомобили». Ведущие российские галереи с 24 по 28 ноября представляют коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства, достойные украсить самые авторитетные собрания.

Вниманию посетителей представлены: коллекции эксклюзивных декоративно-прикладных предметов ХХ века, созданных легендарными домами Фаберже и Cartier, работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи, уникальные произведения фирм Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, небесные львы Будды - китайские львы-хранители Ши-цзы, картины Михаила Кичигина – друга Маяковского, Есенина и Вертинского, одна из последних работ Ивана Айвазовского «У Крымского берега» (1900), презентация будущей выставки произведений Ecole de Paris, редкие предметы мебели и интерьера XVIII-XX веков и многое другое.

Коллекции высокого ювелирного искусства представлены на выставке именитыми ювелирными домами и брендами – такими, как Chamovskikh, Tarutin, Style Avenue, Михаил Милютин. Невозможно пройти мимо редких золотых запонок, созданных ювелиром Альфредом Тилеманом по заказу Фаберже, кольца «Параиба» с самой редкой, дорогой и желанной разновидностью турмалина, кольца-амулета «Лунное божество» из сияющего опала, бриллиантов и сапфиров, уникального кольца «Нахальный ёж», сделанного в единственном экземпляре и, что самое удивительное, без единой пайки.

В этот раз важной частью Антикварного Салона стал специальный проект Lifestyle «Искусство интерьера». На Салон привезли эксклюзивное кресло Mirage из новой коллекции итальянского мебельного бренда Giorgio Collection, удостоившееся стать экспонатом музея Современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), мебель французской фабрики Ehalt, основанной в 1924, коллекцию дорожного багажа Louis Vuitton 1920-х годов, принадлежащую B.T.C.N. Thelma Irene Chryster дочери Mr. and Mrs. Walter P. Chrysler, of the Chrysler Motor, а также мебель и предметы интерьера, изготовленные из авиадеталей - двигателей, реактивных турбин, пропеллеров ручной работы в стиле Техно Арт.

Раздел ретроавтомобилей, впервые появившийся на 46-м Российском Антикварном Салоне, продолжит работу и в этот раз. Каждый экспонат этой экспозиции — настоящая легенда, воплощающая в металле стиль ушедшего столетия – 1900-1960-х годов. Среди их владельцев члены королевских семей, миллионеры, звезды музыки и кино. Впервые на Салоне - главный транспорт из знаменитых фильмов о Джеймсе Бонде и Бэтмене - Rolls-Royce Silver Wraith, одна из самых необычных машин за всю историю «Дакара» - Rolls Royce Corniche I Coupe Jules (PARIS-DAKAR), легендарный Rolls-Royce 20/25 (1935), ставший самым продаваемым межвоенным автомобилем, стоимость которого оценивается в более чем 125 миллионов рублей и многое другое.

Премьерой Российского Антикварного Салона стала специальная онлайн-версия AS+ONLINE для покупок, предоставляющая всем ценителям антиквариата возможность не только познакомиться с уникальными коллекциями участников, но и приобрести произведения искусства онлайн. Платформа AS+ONLINE будет доступна с 24 ноября по 4 декабря 2021 г.

Деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, включает в себя лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. В рамках 47-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет – единственное в нашей стране профессиональное узкоспециализированное мероприятие в этой сфере.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.