5 крутых российских брендов одежды, о которых говорили в 2021 году

Представляем вам 5 брендов одежды из России, которые были у всех на виду в уходящем 2021 году. От спорта до гламура, от масс-маркета до дизайнерской одежды. Все, что мы носили в этом году.

12 storeez

Это марка женской и мужской одежды, созданная сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. Их кардиган с перьями — один из популярных предметов одежды в инстаграме прямо сейчас.

Идея: помочь девушкам создать лаконичный и продуманный базовый гардероб, который можно обновить 1-2 свежими вещами.

Monochrome

Это бренд оверсайз-одежды, который в этом году сделал коллаборацию с Союзмультфильмом и Reebok. А также представил коллекцию в цвете года совместно с Pantone. Их наряды носит сама Хайди Клум и Тина Кунаки.

Идея: lifestile-бренд, который популяризует моду на оверсайз. Это ключевое направление в их коллекциях.

DNK.Russia

Этот российский бренд основали сестры - Анна и Ольга Ничковы. DNK выбирают для себя и своих детей многие блогеры, звезды медийные личности. DNK.Russia выпустила легендарный «бушлат из России». О нем говорят и хотят его все. Традиционно, за ним выстраивается очередь на предзаказещё до начала старта продаж

Миссия: создавать самые носибельнве Familylook-и в Мире. DNK - экологичный бренд без стереотипов и возрастных ограничений. Для всех, кто не боится показать своюкреативность и заявить о себе.

Lime

Бренд российского масс-маркета уверенно завоёвывает сердца наших девушек. Образы от Lime постоянно попадают в тренды и подборки модных журналов. Например, сейчас нарасхват их коллекция верхней одежды.

Идея: коллекции отражают последние мировые тренды и помогают подобрать каждой женщине то, что отражает ее индивидуальность. При производстве используются материалы, которые позволяют носить одежду долго в первозданном виде.

Zasport

Этот бренд занял свободную нишу российской спортивной одежды. Только в этом году отгремели летние Олимпийские игры, где все наши спортсмены щеголяли в форме Zasport. И уже бренд презентовал форму зимней Олимпиады в Пекине.

Идея: во время работы над Олимпийской коллекцией команда ZASPORT учитывает пожелания спортсменов. Комфорт, удобство, функциональность, технологичность и стильный минимализм – вот те качества, которые отличают экипировку бренда.