53 года в индустрии моды

Бренд Angelo Marani был основан в конце 1968 года креативным дизайнером и будущим владельцем компании Анджело Марани. Время и начало пути, когда была успешно реализована сложная идея перенесения принтов, созданных в провинции Комо, и ранее использованная практически только в шелке, на трикотаж.

Сосредоточившись на производстве и разработке специальных технологий, главным изобретением компании стала уникальность собственных методов обработки трикотажных изделий и создание набивных тканей. Приобретение первого станка, в дальнейшем открытие фабрики, первое участие в неделе моды в Милане, которое было представлено коллекцией осень-зима 2003-04, - Medioevo Prossimo. На протяжении этих лет в индустрии моды бренд Angelo Marani продолжает создавать сезонные коллекции, придерживаясь традиционных ноу-хау итальянского производства и соблюдая стандарты качественного дизайна «made in Italy».

Откройте для себя новую коллекцию осень-зима 2021-22, вдохновленную анималистическими мотивами, в которых сочетаются элегантность и шарм, глубокие цвета, комбинированные принтами логотипа MARANI, сверкающие блестки и стразы, придающие оттенок гламура, стильные женственные силуэты и коллекцию из высококачественного денима. Я Анджело Марани, I AM Marani - слоган компании, присоединяйтесь к сайту www.angelomarani.com для знакомства с историей бренда и нашими последними коллекциями.