6 - 8 июня в московском "Экспоцентре" состоится 26-ая Международная выставка зимней одежды "LeShow Москва"

С 6-8 июня с 10.00 до 18.00 в ЦВК "Эскпоцентр" состоится 26-ая выставка зимней моды "LeShow Москва".

На выставке вы увидите мужские и женские коллекции сезона 2023/24 года напрямую от производителей:

- шубы, пальто, дубленки, пуховики, головные уборы, аксессуары, полуфабрикаты и сырье, верхняя одежда из трикотажа, экомех.

Во время выставки более 1000 коллекций станут доступны для заказа оптовым байерам.

Выставка "LeShow Москва" рассчитана не на конечного потребителя, а является самым важным профессиональным мероприятием для представителей B2B-сегмента. Будут представлены мужские и женские коллекции сезона 2023-2024 годов и бестселлеры от производителей шуб, пальто, дубленок, пуховиков, головных уборов, аксессуаров, верхней одежды из трикотажа и экомеха из России, Турции, Китая, Великобритании, Белоруссии, Узбекистана и многих других стран. Кроме того, возможно заключить сделки о прямых поставках полуфабрикатов и сырья.

В прошлогодней "LeShow Москва" приняли участие 78 компаний из России, Турции, Монголии, Китая и Италии - более 3 000 профессионалов из 9 стран.

Ожидается интересная деловая и развлекательная программа, которая абсолютно бесплатна для посетителей.

Гостей ждет Public Talk, в рамках которого группа экспертов обсудит подготовку молодых специалистов для индустрии производства верхней одежды, реальные кейсы воспитания и работы талантливой молодежи на российских предприятиях. Модератором и спикером выступит Марина Дэмченко.

Главный консультант по бизнес-технологиям в ритейле - Наталья Чиненова - расскажет все о продающих фотографиях для тех, кто хочет эффектно представлять коллекции в интернет-магазинах, на маркетплейсах и в соцсетях в рамках своего мастер класса "Визуальный мерчендайзинг".

С чего начать продвижение модного магазина в социальных сетях - об этом расскажет Екатерина Дивеева, ведущий спикер FCG, после чего проведет мастер-класс по началу интернет-продвижения.

Также в рамках трехдневной выставки пройдет Вторая ежегодная "Арт-премия профессиональных и начинающих дизайнеров, преданных ремеслу брендов, специалистов fashion-индустрии", организаторами которой стали глянцевый журнал и ТВ - программа "Академия моды". Их представители проведут церемонию награждения номинантов статуэтками и памятными наградами.

Бесплатно получить входной билет на все дни работы выставки и узнать расписани мероприятий можно на www.leshow.ru по кнопке "Регистрация посетителей".

Ждем Вас 6-8 июня 2023 года в г. Москва в ЦВК "Эскпоцентр".