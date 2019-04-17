6 ярких премьер в Москве: куда сходить в апреле

Весна в самом разгаре. Используйте это время для вдохновения и свежих впечатлений. Собрали подборку интересных премьер апреля в Москве. Концерт, выставка, кино, театр ― в жизни всегда есть место новым и приятным открытиям, если выбирать то, что нравится.

«Собачья жизнь: друзья навек»

С 11 апреля кинопрокатная компания World Pictures запускает в широкий прокат фильм «Собачья жизнь: друзья навек». Картина уже стала призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра», и теперь будет представлена российским зрителям всех возрастов. В основе сюжета невероятная трогательная история любви, преданности и дружбы от самого «теплого режиссера» китайского кинематографа. Прекрасное кино для семейного просмотра о вечных ценностях, которое вдохновляет, напоминает о важном и исцеляет от тревог.

Когда: с 11 апреля

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://www.youtube.com/watch?si=lKkudAFRJ4S72vUS&v=Y2hmFiWOVmA&feature=youtu.be

Театр Пушкина вновь радует премьерой. На этот раз студенты мастерской Евгения Писарева представят спектакль «Белый вальс». Зрителей ждет уникальное прочтение пьесы А. Арбузова «Мой бедный Марат» в рамках совместного проекта Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ. Судьбы юных Марата, Лики и Леонидика оказались связаны случайной встречей в блокадном Ленинграде. А дальше — 17 лет жизни. Встреч и расставаний. Поисков себя, преодоления страхов, обид и — прощения. Путь к подлинной Дружбе и Любви.

Когда: 9 и 10 апреля в 19:00

Где: Сытинский пер., д. 3 стр. 5, филиал Театра Пушкина

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/belyy-vals/

11 апреля независимая дистрибьюторская компания Arthouse выпускает в российский прокат «Золото Рейна» — захватывающую историю о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи. Один из самых титулованных режиссеров Германии — Фатих Акин — снял фильм о пути популярного рэпера Xatar'а: детство в гетто, криминальная юность, дерзкое похищение золота на 1,7 млн евро и слава. «Золото Рейна» — наиболее кассовый фильм режиссера. Сложно поверить, что новый фильм Акина основан на реальных событиях, но это действительно так.

Когда: с 11 апреля

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://vk.com/arthouseru?z=video-112965551_456239330%2F026d7f84c769c23cc3%2Fpl_wall_-112965551

В пространстве свободного искусства и любви «Внутри» пройдет премьера спектакля Дениса Парамонова по сборнику рассказов Павла Селукова. Книга «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» вышла в финал конкурса «Национальный бестселлер». Она была написана о жителях пермского района Пролетарка ― самого опасного и неблагополучного на всем Урале. Загнанные в чудовищные условия, люди продолжают жить, мечтать и любить вопреки всему. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Зрителям представят яркие, трогательные, в чем-то смешные, но максимально искренние сюжеты из жизни местных.

Когда: 3 апреля в 20:00

Где: ул. Казакова, д. 8, стр. 3, театр «Пространство «Внутри»

Подробнее: https://vnutri.space/tarkovskii

17 и 19 апреля в Центральном Доме Актера состоится премьера спектакля-концерта Александры Урсуляк «Хорошие песни». 15 композиций о любви, каждая из которых стала вехой в жизни актрисы, переплетаются с небольшими монологами о детстве, юности и зрелости актрисы. Уютный и ламповый вечер напомнит атмосферу летнего концерта в парке. Бриллианты эстрады 60-х, 70-х, 80-х годов — музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса, Кандера — подарят зрителям особое романтическое настроение.

Когда: 17 и 19 апреля в 19:00

Где: ул. Арбат, д. 35, Центральный Дом Актера

Подробнее: https://ursulyak.ru/

По стопам детской книги «100 удивительных животных» известного зоолога Владимира Флинта посетители выставки отправятся в увлекательную кругосветку. В компании любознательного зоолога большие и маленькие путешественники увидят своими глазами самых удивительных животных и послушают их голоса. Те, кто еще не научился читать, будут рады узнать животных из любимых сказок и мультфильмов. А те, кто постарше, смогут поучаствовать в викторине и проверить свои знания мира животных.

Когда: до 13 июня

Где: ул. Вавилова, д. 57, Государственный Дарвиновский музей

Подробнее: https://www.darwinmuseum.ru/projects/exhibition/100-udivitel-nyh-zhivotnyh