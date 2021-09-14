7 главных трендов украшений осень-зима 2021-2022 от стилиста компании Ювелирочка

Объем

Если ты живешь в климатическом поясе, который осенью заставляет тебя перебраться в теплые свитеры и пальто, то и украшения вслед за более объемной, теплой одеждой стремятся к большим объёмам и размерам.

Объемные цепи с крупными звеньями несколько лет не уходят с модных подиумов и эта осень не станет исключением. Форма звеньев может быть вытянутой, квадратной или круглой. Часто встречаются звенья разных форм, размеров и даже цвета в одной цепи. Крупный замок карабин стал чуть ли не центром модного украшения, поэтому его можно не прятать на спине за волосы или одежду, а носить спереди по центру или чуть сбоку.

Такие цепи можно носить соло, можно комбинировать с более тонкими цепочками с подвесками или с бусами. Эффектно смотрится, если такая крупная цепь повторяет форму выреза той одежды, с которой она надевается.

Экстрамодный приём носить такие цепи поверх воротника жакета, пиджака, рубашки, платка, шарфа или частично спрятав за них с одной стороны.

Бусы

Переживают свой ренессанс бусы. Бусы могут быть из жемчуга, любых камней или из искусственных материалов. Длины встречаются самые разные – от чокеров до максимально длинных. Хорошо работают бусы в союзе с металлическими цепями. Всё ещё в моде наивные, нарочито детские бусы и браслеты. В этом сезоне я рекомендую отдать предпочтение круглым ровным бусинам. Диаметр бусин подбирай соразмерный твоей комплекции. Если вдруг у тебя еще нет классической нитки из белого жемчуга, думаю, самое время подумать о приобретении таковой – у каждого третьего модного дома такая участвовала в съёмках. И да, сейчас не делят украшения по сезонам – постарайся вписать то, что носила этим летом в свои осенне-зимние образы.

Подвески

К приближающемуся сезону для себя я приготовила несколько тонких длинных цепей с достаточно крупными подвесками. Такая конструкция часто встречалась на показах, особенно тех, что были с отсылками к семидесятым.

Серьги-кольца

Самая часто встречающаяся модель серег на показах и на модницах street style по-прежнему серьги-кольца. Они могут быть разного диаметра и ширины, в разном цвете металла. Эту модель я настойчиво рекомендую приобретать в золоте или в серебре – они никогда не выходят из моды. Серьги-кольца идут абсолютно всем, главное найти подходящие тебе по пропорциям. Это настоящая палочка выручалочка, ведь они сочетаются практически с любым стилем в одежде и с другими любыми украшениями, уместны в любой жизненной ситуации. Они могут быть ровными по ширине или утолщаться в центру и сужаться к концам.

Каффы

Каффы и дополнительный пирсинг в ушах перешли из разряда субкультурных аксессуаров в классические. Даже консервативные мировые ювелирные дома ввели эти модели в свой ассортимент. Выбирай те модели, которые надежно фиксируются на ухе, чтоб не потерять их при снятии шарфов, шапок и капюшонов.

Широкие кольца

Если ты носишь перчатки и варежки, то есть смысл озаботиться более плоскими, эргономичными моделями колец на предстоящий сезон. Выбирай печатки с камнями или эмалями не выступающими за плоскость поверхности. Широкие плоские модели колец более плотно сидят на пальце, чем тонкие. Носи по несколько вместе.

Часы и браслеты поверх манжетов

Браслеты и часы носи поверх рукавов джемпера, толстовки, рубашки. Этот прием встречается очень часто на показах модных домов. Может быть, сейчас имеет смысл отдать предпочтение более широким моделям. Но точно не стоит отказываться от этой аксессуарной группы в связи со сменой погоды! Также и анклеты модники носят поверх носков, чулок как с туфлями, ботильонами, так и с кроссовками.

Пересматривая модные показы на осень-зиму 21/22 мы видим, что лидируют именно шейные украшения и браслеты, тогда как несколько последних лет первенство занимали активные серьги. Будем следить.