8 основных шагов по упаковке и монетизации личного бренда и бизнеса в 2023 году

Наш мир стремительно меняется. Если раньше для выбора услуги или специалиста нам достаточно было зайти на сайт предприятия и сделать выбор по принципу «что доступно», то сейчас одной информации на сайте нам мало. Люди научились анализировать, мониторить сторонние ресурсы, делать выводы и выбирать. Сегодня на первом месте для принятия потребителем окончательного решения стоит репутация компании, личный бренд или публичный образ руководителя. Этот тренд хорошо закрепился на рынке продвижения товаров и услуг в 2022 году и будет активно развиваться в следующем.

Вы можете быть кем угодно: юристом, флористом, политиком, владельцем крупного бизнеса или небольшого бутика, но, если вы хотите, чтобы ваше имя было на слуху, и, главное, приносило коммерческую выгоду, позаботьтесь о своем личном бренде. Создайте образ, который привлечет к вам новую целевую аудиторию.

Работа по формированию целостного профессионального образа и укреплению репутации не простая и требует системного подхода. Здесь задействуются и механизмы продвижения через различные медиаканалы, и формирование репутации в социальных сетях, и создание экспертности, и многое-многое другое. Давайте разберем основные шаги по упаковке и монетизации личного бренда/бизнеса, которые будут востребованы в 2023 году.

Шаг 1. Упакуйте личный бренд/бизнес

Прежде чем выстроить личный бренд определите месседж к клиентам, миссию, идеологические основы, ценности, сформулируйте основные цели позиционирования бренда.

Шаг 2. Проанализируйте целевую аудиторию

Определите вашу целевую аудиторию, составьте портрет ЦА, основные каналы получения информации вашей ЦА, от этого зависят каналы продвижения онлайн/оффлайн.

Шаг 3. Продумайте свой имидж/образ

Для привлечения вашей потенциальной аудитории необходимо выделяться, быть запоминающимся. Подготовьте портфолио, самопрезентацию и кейсы в едином стиле.

Шаг 4. Определите ваши основные способы монетизации

Пропишите вашу собственную PR-стратегию продвижения, продающие воронки.

Шаг 5. Выделите основные площадки PR-стратегии продвижения

Определите каналы коммуникации онлайн/оффлайн. Подберите команду, которая будет это реализовывать.

Шаг 6. Проанализируйте коммуникационные каналы

Подход к развитию и монетизации каждого персонального бренда индивидуален. Выберите наиболее близкие для вашей ЦА.

Шаг 7. Выявите эффективные коммуникационные каналы

Составьте медиа карту СМИ – в нее включите онлайн, новостные пул-СМИ, печатные издания, ТВ, радиоэфиры, профильные мероприятия.

Шаг 8. Создавайте информационные поводы для журналистов

Выстраивайте правильный контент социальных сетей, публикуйте статьи в онлайн, новостных СМИ, печатных изданиях, выступаете в качестве спикера, участвуйте в выставках, конференциях, выступайте на ТВ.

Правильно выстраивая и монетизируя личный бренд через медиапространство вы:

повысите узнаваемость, статус бренда/ бизнеса и влияние посредством взаимодействия со СМИ;

расширите круг профессиональных знакомств;

увеличите количество клиентов;

установите более высокую цену на свои услуги;

повысите уровень доверия покупателей.

Основные признаки того, что ваш личный бренд начал эффективно работать – узнаваемость на улице, предложение выступить публично или дать интервью/комментарий, конечно же, увеличение подписчиков в социальных сетях и рост спроса на услуги или товары.

Если вы решили заняться продвижением себя самостоятельно помните, что личный бренд – это не просто красивая картинка на странице в социальных сетях. Личный бренд – это серьезный системный труд. И если по какой-то причине (отсутствие времени, например) вам всем этим заниматься некогда, то доверьте работу по созданию личного бренда профессионалам.

Ирина Осматеско,

основатель OSM Бизнес Академия PR, победитель в номинации «Лидер медиарекламы, маркетинга и пиара 2022» (премия проходит при поддержке Государственной Думы РФ и ТПП РФ), признана самым цитируемым спикером 2022 года в новостных и федеральных СМИ по версии «Деловой России», член отделения Московской «Деловой России», лучший эксперт в продвижении личного бренда/бизнеса 2021 по версии СМИ, член Ассоциации Учёных и Исследователей «Женщины. Развитие. Глобальный мир» Финансовый Университет при Правительстве РФ.