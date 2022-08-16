А может ли быть материнство красивым? Этот вопрос волнует многих девушек, но наш ответ однозначный — конечно же, ДА! Ведь специально для молодых мамочек популярный бренд бьюти-боксов Royal Samples создал коробочки красоты Mom Loves Baby Box! Эти наборы косметики созданы специально для того, чтобы с первых дней окружить и любимых малышей, и самих мамочек комфортом, идеальным уходом и любовью!

Среди участников коробочки собраны натуральные средства для ухода, продукты для кожи и волос, незаменимые маст-хевы и полезные вкусняшки!

В бьюти-боксах представлены как молодые бренды, так и настоящие звезды бьюти-мира. В них Вы можете найти:

• Bubble Buddy Генератор пены, игрушка для купания в ванной от Baby Patent — лучший друг для малышей во время купаний! Эта игрушка увлекает, делает процесс купания веселей и приятнее, превращая его в настоящее шоу. Кстати, бренд дарит уникальное промо на скидку -50% на OZON: BUBBLEBOX — успейте воспользоваться!

• Первая очищающая вода Uriage, которая отлично подойдет для ежедневной гигиены малышей. Ее можно смело использовать для кожи лица, тела и даже нежной области под подгузником —она содержит в составе термальную воду Урьяж, ультрамягкие ПАВ и другие полезные активные компоненты. Нежный аромат, приятный дизайн и шикарная эффективность — это средство оценит каждая мамочка!

• Средство для купания младенцев Bübchen, которое отличается сливочно-кремовой текстурой и успокаивающим ароматом ромашки! Этот продукт максимально деликатно, но при этом эффективно очищает кожу. Средство успокаивает и питает, одновременно с этим поддерживая естественный защитный барьер кожи.

• Шампунь и гель для душа "Юный спортсмен" Bübchen, который одновременно очищает и кожу, и волосы! Это универсальное средство 2 в 1 идеально подходит для ежедневного ухода, ведь благодаря своему мягкому действию оно сохраняет естественный защитный баланс и бережно ухаживает за кожей.

• Детский шампунь, ополаскиватель и гель для душа "Русалочка" Bübchen, в составе которого содержатся протеины пшеницы, Алоэ Вера и пантенол. Благодаря такому тщательно продуманному составу средство деликатно очищает кожу и волосы, делает их мягкими, нежными и окутывает комфортом

• Влажные салфетки JOONIES — самый незаменимый маст-хев для молодых мамочек. Они на 99,9% состоят из воды с натуральным экстрактом алоэ вера — этот компонент отлично подходит даже новорожденным крохам. Никогда не рвутся, не вызывают аллергию и раздражения — то, что нужно для правильного ухода за любимыми малышами!

• Подгузники для новорожденных Premium Soft JOONIES, которые могут надежно сохранять кожу сухой всю ночь! Милейший дизайн, лучшие материалы и отличное впитывание жидкости — вот, за что родители любят подгузники для новорожденных Premium Soft.

• Одноразовые вкладыши для груди JOONIES, содержащие абсорбент 3D abso tech и созданные из дышащих гипоаллергенных материалов. Их мягкий и нежный внутренний слой с ячеистой 3D структурой не раздражает нежную кожу груди, а сами вкладыши не оставляют ворсинок на коже и одежде.

• Био поп-корн с печеньем Corin Corn — снек, сочетающий в себе одновременно пользу и прекрасный вкус! Он точно не навредит Вашей фигуре;)

• Зубная паста Klatz Baby, которые не только обладают приятными вкусами, но и бережно и одновременно с тем эффективно очищают эмаль молочных зубов. Пасты укрепляют зубную эмаль, защищают от бактерий, предотвращают появление кариеса и воспаление десен — это большие друзья для Ваших малышей!

• Крем-присыпка под подгузник Zeitun, одновременно помогающий успокоить покраснения и раздражения чувствительной детской кожи, способствующий снятию воспаления и зуда, а также предотвращающий появление опрелостей.

• Санитайзер 7 Days — средство, которое уничтожает 99,9% микробов, обеспечивая потрясающий уровень защиты для Вас и Ваших близких! Оно не только очищает руки, но и смягчает кожу, оставляя приятное ощущение свежести на долгое время.

• Солнцезащитное молочко для детей SPF 50 Dermedic, в составе которого содержатся активные компоненты, которые прекрасно переносятся чувствительной детской кожей, смягчают раздражение, поддерживают защитные функции кожи и ускоряют регенерацию эпидермиса. Идеальная защита и бережный уход за чувствительной кожей Ваших деток!

• Гель для подмывания малыша AQA baby, созданный специально для того, чтобы Вы могли максимально окружить своих малышей идеальной заботой, комфортом и проявить свою безграничную любовью. Он деликатно очищает от загрязнений и неприятного запаха, не сушит кожу и способствует восстановлению гидролипидного слоя.

• Освежающая маска для лица с Арбутином и тропическими фруктами Skinlite, которая обеспечивает коже интенсивное увлажнение, свежесть и преображение в кратчайшие сроки. Она содержит высокую концентрацию экстракта листьев толокнянки, который одновременно отбеливает, увлажняет и обладает антисептическим действием!

• Влажные салфетки Yokosun, разработанные с учетом особенностей даже самой капризной кожи! Они делают ежедневную гигиену в любых условиях значительно комфортнее. Незаменимы дома, на прогулке и в путешествиях.

• Экологичные детские ватные палочки Yokosun с ограничителем имеют плотную намотку, а их стик сгибается при сильном нажатии, исключая нанесение травмы. Они безупречно подходят для ухода за ушами, носом и пупком малыша, для удаления излишней влаги в складках кожи и между пальцами ребенка!

• Шампунь гель 2 в 1 Eco mirai, который выполняет сразу 2 самых востребованных функции: подходит как для купания и подмывания, так и для мытья тонких детских волос . В составе средства содержатся натуральны масле и органические экстракты (ромашки и календулы), которые поддерживают оптимальный водно-липидный баланс, бережно очищают, делают волосы мягкими и послушными, облегчают расчесывание.

• Спрей с пантенолом Librederm — средство, незаменимое при различных проблемах и повреждениях кожи: солнечных и термических ожогах, трещинах, сухости. Спрей восстанавливает упругость и эластичность кожи и обеспечивает защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды!

• Детский крем для ухода за кожей Sanosan, который поможет защитить чувствительную кожу, создав на ней «защитный барьер». Защитный крем с пантенолом мягко и бережно ухаживает за зоной под подгузником. Высокое содержание пантенола в его составе оказывает успокаивающее действие и помогает коже быстрее восстановиться!

• Защитный крем с пантенолом Sanosan, отлично подходящий для ухода за поврежденной кожей в области подгузника: высокое содержание пантенола оказывает успокаивающий и регенерирующий эффект, а органическое масло оливы и молочный протеин смягчают и увлажняют чувствительную детскую кожу!

• Подгузники GOO.N Soft — они максимально быстро впитывают влагу благодаря новой технологии каналов, плотно и мягко прилегают к детской коже и обладают милым дизайном. Кожа малыша с ними остается сухой и здоровой при любых обстоятельствах!

Экономия при заказе самого полезного бокса для мамочек составит более 55%! Цена бокса — 1350 руб., а косметики внутри более, чем на 3000 руб.!

Ознакомиться с составами коробочек Mom Loves Baby и оформить заказ можно на сайте Royal Samples: https://royalsamples.ru/buy_box/