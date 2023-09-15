Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в 29-й раз станет центром притяжения молодежной моды. XXIX Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» запланирован в Санкт-Петербурге 16-19 октября 2023 года под девизом «Виртуальные миры “Адмиралтейской иглы”».

Сегодня виртуальная реальность стала для дизайнеров воплотившейся мечтой, где нет ограничений для фантазии, идей и креатива. Нейросети и искусственный интеллект в последние годы приобрели огромный потенциал в индустрии цифровой моды. Искусственный интеллект помогает в различных аспектах не только цифровой моды, но и моды реальной.

Для многих крупных брендов пандемия стала толчком для развития в сфере виртуальной одежды и применения искусственного интеллекта. Данная тенденция наблюдается даже у люксовых брендов, которые стремились и продолжают стремиться развивать свои Модные Дома в пространстве виртуальной реальности. Технологии неустанно двигаются вперед и модная индустрия не является исключением. Louis Vuitton, Burberry и Dolce & Gabbana стали выпускать продукты, существующие исключительно в метавселенной. Мода в XXI веке стала именно той сферой, в которой наблюдается творческий и инновационный подход к использованию цифровых технологий. Тренд на цифровизацию появился вслед за увеличением числа молодежи среди поклонников модных брендов.

«Адмиралтейская игла» идёт в ногу со временем и запускает XXIX сезон виртуальной реальности, которая погрузит зрителей и профессионалов в метавселенную моды. Все мероприятия программы конкурса будут транслироваться на официальном сайте конкурса igladesign.ru и в социальной сети в ВК.

В 2023 году организатор конкурса СпбГУДТ объявляет о сотрудничестве с АО «Текстильэкспо». Известная выставочная компания учреждает приз за самую коммерчески успешную коллекцию. Победитель получит возможность представить свою коллекцию на выставке «Текстильлегпром» весной 2024 года (27.02.2024-01.03.2024) в МВЦ «Крокус экспо».

На Фестивале запланированы ежедневные мастер-классы, лекции и круглые столы с участием ведущих специалистов сферы моды. Учредитель и организатор Фестиваля Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Фестиваль организован при поддержке Объединённой редакции «Мода 24/7» и ModaNews.

Программа XXIX Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла»:

16 октября (ул. Б. Морская, д. 18)

10:00-12:00 Заезд участников, регистрация

17 октября (ул. Б. Морская, д. 18)

15:00-17:00 Мастер-классы членов жюри Фестиваля

17:00 Открытие шоурума участников

18:30 Торжественное открытие, дефиле

18 октября (ул. Б. Морская, д. 18)

18:30 VIP-показ

19 октября

11:00-12:00 пресс-конференция с участием членов жюри и организаторов («Точка кипения – ПромТехДизайн», Садовая ул., д. 54)

12:00-13:00 Открытие выставок Фестиваля

(«Точка кипения – ПромТехДизайн» (Садовая ул., д. 54), Лаборатория цифровой моды и виртуального дизайна СпбГУПТД (Вознесенский проспект, 44-46), Пространство современного дизайна «Координата» СпбГУПТД (Вознесенский проспект, 44-46))

18:30 Финальный гала-показ (ул. Б. Морская, д. 18)

Регистрация на фестиваль и подробности о номинациях конкурса на сайте igladesign.ru