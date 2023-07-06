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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (101)
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Софья Румянцева

AKHMADULLINA Cruise Summer 2023

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  • 06 Июля 202321:04
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

AKHMADULLINA представляет круизную капсулу 2023, вдохновленную расслабленным летним стилем и традиционными для бренда сказочными образами.

Летящие платья и платья-рубашки из деликатного шелка, пижамы, халаты, туники и комбинезоны из льна – ассортимент новой капсулы настраивает на круизное настроение, даже если лето вы проводите в городе.

Узнаваемые авторские принты в этот раз изображают лошадей – сильных и мудрых животных, волшебных помощников героев всех сказок. Они представлены в окружении чудесных растений с крупными цветами. Все принты прорисованы вручную, затем оцифрованы и нанесены на ткань – бренд гордится работой в этой кропотливой технике, делающей коллекции действительно уникальными.

Завершенной капсулу делают вечерние модели, выполненные с использованием фирменных для бренда приемов: открытые плечи, широкие «русские» рукава, А-силуэт, крупный симметричный декор.

За съемку в новой для бренда стилистике отвечали Олег Тихомиров и Эрик Панов, за бьюти-образ модели – Катарина Кочик.

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