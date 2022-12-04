Akhmadullina Dreams Fall-Winter 2022/23

В новом сезоне Akhmadullina Dreams приглашает в сказочную реальность, куда приводят мечты и воображение. Герои всех коллекций: зайцы, лисы, медведи и волки отправляются в волшебный лес за грибами и ягодами, наслаждаются радостями деревенской жизни. Главный персонаж – медведь, который весело проводит время, рыбачит и хвастается своим уловом. “Life is good” – транслирует он нам девиз коллекции и нового сезона.

Традиционно Akhmadullina Dreams представляет широкую линейку пуховиков: от коротких моделей до длинных; от приталенных до свободных; от красочных с изображением героев и грибов до лаконичных и уместных для любого случая. В центре внимания – пуховик с большой рысью на фоне снегопада, переиздание в новом цвете бестселлера бренда, а также модель в молочном оттенке с пушистым мехом и лесными жителями – грибами.

В основе коллекции универсальные брючные костюмы в песочных оттенках, женственного силуэта платья с принтами, изображающими цветы и сезонные овощи, такие, как морковь и лук, однотонные водолазки и свитеры с широкими рукавами, деним актуального кроя, трикотажные костюмы с лисами, зайцами и курами, блузы и футболки с принтом и вышивкой. Всем знакомый зайчик перепрыгивает с изделия на изделие и предстает в самых разных образах: в виде изображений, нанесенных цифровой печатью, декоративного элемента, а также паттерна на трикотаже с пиксельным и глитч эффектом.

Цветовая палитра движется от пастельных тонов к более сочным и ярким – приятное исключение для сезона осень-зима, поддерживающее глобальный тренд на размытие границ между сезонами. Яркие принты, цветочная и огородная тема – всё необходимое для нескучной встречи с приближающимися холодами. Нежные оттенки розового, небесно-голубого и растительно-зеленого окутывают своим комфортом и дарят надежду на исполнение заветной мечты.

www.akhmadullinadreams.com