Коллекция Akhmadullina Dreams Fall-Winter 2023/24 – это путешествие по лесу, который преображается от месяца к месяцу, открываясь с новых сторон. Это осенне-зимняя сказка, в которую хочется убежать и потеряться среди пышной зелени и спелых ягод, подружиться с лесными обитателями, примерить на себя совершенно разные образы: от делового до забавного, от спокойного и комфортного до роскошного вечернего. Разнообразие графики, обилие растительных мотивов в принтах и рисунках, вышивках, жаккарде, изображения животных позволят каждой мечтательнице выбрать и рассказать свою уникальную историю.

Сквозь образы коллекции можно ощутить, как на смену теплой золотой осени приходит прохлада, а затем и зима вместе с выпавшим снегом и запахом хвои. Палитра коллекции движется от теплых цветов к темно-синим оттенкам морозных сумерек и зеленых еловых иголок.

Главный герой первой главы сказки – лиса: яркая, хитрая, но милая, она уютно свернулась клубком на свитшоте, свитере и кармане джинсов. В следующей капсуле ее сменяет олень из сказки о «Серебряном копытце»: на футболках, где его рога украшены бисером, на свитерах в технике жаккарда, дополненной объемной вышивкой из велюра и, конечно, на пуховиках. Милый и косолапый мишка не спеша прогуливается по лесу: его можно увидеть в жаккарде на свитере с гроздью рябины, в ручной вышивке бисером, на ярком пуховике, где он собирает спелые ягоды в сказочном лесу. И, конечно, персонаж, который влюбляет в себя с первого взгляда – забавный козлик, который смешно выглядывает из-за спины на пуховике и свитшоте.

В ассортименте коллекции есть всё, чтобы наполнить любой период осенне-зимнего сезона теплыми мечтами. Уютные свитеры и кардиганы с жаккардовыми узорами и вышивкой, трикотажные костюмы и абсолютный хит – вязаное платье из плотной меланжевой пряжи в винном цвете. Основой сдержанных образов на каждый день могут стать классический костюм в клетку, комплект из юбки и рубашки и платье с геометрическим авторским принтом, который задаст строгое настроение. Для прогулок по городу можно выбрать джинсы с вышивкой на кармане, а сверху накинуть стеганое пальто цвета холодной мяты или двустороннюю стёганую жилетку на лебяжьем пуху.

Традиционно осенне-зимняя коллекция включает широкую линейку верхней одежды: легендарные пуховики с принтами, изображающими героев коллекции и мотивы сказочного леса, более спокойные однотонные удлиненные модели пуховиков, велюровое пальто темно-синего цвета, теплое пальто на пуху спокойного изумрудного цвета с воротником из натурального меха.

Бестселлеры бренда – это, конечно, платья: женственные модели с принтами в виде морозных ягод, вышивкой на воротничке, цвета лаванды с плиссированной юбкой и из жаккарда небесного оттенка, с металлизированным принтом и длинное с благородным узором из искусных перьев сказочной птицы – они напоминают о том, что не обязательно ждать повода, чтобы почувствовать себя героиней сказочной истории и «всегда мечтать» вместе с Akhmadullina Dreams.