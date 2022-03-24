Коллекция Akhmadullina Dreams Spring-Summer 2022 – особенный мир, наполненный волшебными персонажами, необычными сюжетами и мечтами, которые обязательно сбудутся в этом сезоне. Главный мотив коллекции – жизнь на природе: медведи, лисы и зайцы проводят время в огороде и в саду, собирают яблоки и груши, устраивают пикник. Эти мотивы соединяются в принтах с диджитальными, поддерживая один из самых актуальных трендов – единство природы и современных технологий: футуристические цветы, выполненные в пиксельной технике, как будто расцветают на экране монитора.

В центре коллекции Akhmadullina Dreams Spring-Summer 2022 – женственные и универсальные образы, которые помогут в создании современного функционального гардероба.

В традиционно широкой линии верхней одежды представлены пальто, мятный плащ с капюшоном, жилет-трансформер, парки в черном и горчичном цвете со спортивными кулисками, а также трендовые стеганые модели. Брючные и трикотажные костюмы, джинсы, свитеры, футболки выполнены в базовых и свежих сезонных оттенках – нежно-сиреневом и мятном. Благодаря мягкой палитре цветов и эффекту градиента, использующемуся на трикотаже, предметы коллекции легко комбинируется между собой. Впервые бренд создал костюмы для занятий спортом: в леггинсах и лонгсливе с молнией на вороте в терракотовом и оттенке сушеной травы можно отправится на стречинг или сочетать с кэжуал вещами на каждый день.

В летней части коллекции представлены знаковые для Akhmadullina Dreams модели платьев с принтами, на которых разворачиваются сказочные сюжеты с медведями, зайцами и лисами. Помимо этих принтов в традиционной для бренда технике, в новом сезоне можно увидеть цифровые с пиксельным и глитч эффектом.

Цветовая палитра движется от пастельных тонов в весенней части коллекции к более ярким и «наполненным» краскам в летней, поддерживая ту сказочную атмосферу, которую создают любимые персонажи Akhmadullina Dreams.