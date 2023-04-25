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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (100)
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Софья Румянцева

Akhmadullina Dreams Spring-Summer 2023

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  • 25 Апреля 202309:53
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

Akhmadullina Dreams в своей весенне-летней коллекции представляет новую волшебную историю со сказочными персонажами и красочными растениями. Каждому месяцу отведена своя тема, которая поддерживает сезонное настроение. Так, в феврале и в марте основным персонажем станет яркий тигр, готовый согреть в еще не отступившие морозы, и забавные коты будут поднимать настроение, уютно устроившись на уже более легких моделях коллекции, а с апреля бренд предлагает погрузиться в романтическую историю с флористическими принтами и чудесными птицами.

 

В этом сезоне Akhmadullina Dreams сделал акцент на тщательно проработанную базу, которая отражает ДНК бренда и, несомненно, станет основой женственного и универсального гардероба каждой мечтательницы.

В коллекции присутствуют изящные платья, подчеркивающие фигуру, а также яркие модели свободного кроя - неизменный бестселлер летних коллекций бренда. Классические рубашки для создания кэжуал образа, свитшоты и футболки дополнены принтами с героями коллекции, уютная трикотажная группа выполнена в технике фактурной и ажурной вязки, линейка верхней одежды представлена стегаными моделями, в том числе “хитовым” пальто из бархата в весеннем небесном оттенке.

 

Палитра коллекции состоит из комфортных пастельных оттенков, фирменных для бренда: молочного, пудрово-розового, небесно-голубого, персикового. В летних капсулах, напротив, присутствуют насыщенные цвета: синий, оранжевый, зеленый и фуксия. Akhmadullina Dreams Spring-Summer 2023 не даст скучать и создаст атмосферу вдохновения и творчества для исполнения заветной мечты.

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