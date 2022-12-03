AKHMADULLINA Fall-Winter 2022/23

В специальной коллекции сезона Fall-Winter 2022/23 AKHMADULLINA вдохновляется сказкой «Аленький цветочек» - волшебной историей о преображающей силе любви.

Коллекция построена на работе с цветом: алый, который отвечает за основной мотив сказки, образует невероятно яркий союз с фуксией, успокаивается бежевыми и нюдовыми оттенками, развивается в бирюзовый и насыщенный фиолетовый. Весь этот спектр «работает» в сочетании с формой изделий и декоративными элементами, образуя мощный цветной аккорд.

В основе коллекции лежит крой русского костюма, соединенный с темой outwear – стилистикой верхней одежды для активного отдыха и путешествий. Двусторонние пальто из ткани разных фактур и укороченные куртки выполнены с объемным «русским» рукавом со сборкой и декорированы стёжкой, которая стала основным приемом коллекции. Этот характерный элемент стиля outwear используется не только в верхней одежде, но и экспериментально перенесен на вечерние платья, юбки, шорты, обувь и сумки. Стежка выполнена в виде фирменных ромбов бренда и переходит в растительные орнаменты, развивающие тему сказочного сада.

Рисунок ромба из стёжки распространяется на все графические изображения в коллекции: принты выполнены в пиксельной манере, то есть, состоят из крестиков, отсылающих к русской вышивке. Сказочные растения, листья, цветы – элементы, вдохновленные темой аленького цветочка, по-разному решены в принтах на платьях, верхней одежде и аксессуарах. В вечернем блоке принты и стежка дополняются ручной вышивкой, которая тоже посвящена теме сказочной растительности.

Второй характерный прием коллекции – узел. Это также элемент русского костюма, который переходит в неожиданные категории: завязанные узлом туфли, из узла выходит драпировка вечерних платьев, сумки-«узелки», высоту ручек которых можно отрегулировать.

Отдельного внимания заслуживает вязаный блок: уже ставшие характерными для бренда объемные формы свитеров и кардиганов с фактурными паттернами выполнены из легкой пушистой пряжи, состоящей из мохера с шёлком.

Дополняет образ современной Царевны стилизация головных уборов: сочетание шёлкового платка с кепкой с вышитым кокошником как ироничное решение в русском стиле на каждый день.