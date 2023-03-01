AKHMADULLINA Spring-Summer 2023: Одежда-оберег в новой сказке от Алёны Ахмадуллиной

В новом сезоне коллекция AKHMADULLINA вдохновлена русской сказкой о чудесной рубашке, дарящей обладателю силу и защиту. Мотив одежды-оберега, помогающей современной царевне справиться с ежедневными вызовами, раскрывается в силуэтах, декоре и, конечно, фирменных авторских принтах бренда. Изображения ведущих персонажей сказки - волшебных птиц орла, сокола и воробья - вплетены в красочные паттерны, выполненные в геометризированной стилистике. Символы бренда - кокошники, буквы “А” - соединяются в более крупные мотивы природы и пейзажей.

Палитра коллекции движется от холодного синего в весенней части к более теплым оттенкам. Основной цвет — кобальт, представленный в различных вариациях, в сочетании с молочным и дымчатым создает живописную, но сдержанную гамму. Яркие всплески кораллового и лаймового обогащают летнюю часть коллекции.

В новом сезоне образ царевны представляется воздушным и красочным. Летящие шёлковые платья со сложными графичными принтами, костюмы в пижамном стиле с растительными и геометрическими мотивами, комфортный трикотаж с ажурной вышивкой в форме птиц, вдохновленной сложной техникой коклюшечного кружева. Особое внимание уделяется костюмной группе, в которой представлены жакеты оверсайз со знаковой для бренда вышивкой крестиком и более женственные модели с поясом, брюки прямого кроя со стрелкой, а также более легкие комплекты с жакетом-рубашкой свободного силуэта с нежным жемчужным бисером на рукавах.

В основе коллекции - натуральные материалы, идеально подходящие для весенне-летнего периода. Для костюмов используется ткань с составом из шелка и льна с добавлением шерсти, которая обеспечивает терморегулирующие свойства. Также присутствуют шёлк с шерстью, немнущийся шёлк и экологичная ткань из конопляного волокна. Для более поздних поставок выбраны шёлка разных видов - крэш, шифон, плотный костюмный.

Дополняют образ современной царевны аксессуары: шелковые платки и яркие кепки с вышитым кокошником, которые бренд предлагает стилизовать совместно, а также объемные вязаные сумки с фирменной буквой “А”.