Актеры Театра имени А.С. Пушкина устроили сюрприз для Евгения Писарева

3 мая в Театре Пушкина с размахом отметили день рождения художественного руководителя Евгения Писарева. Ему исполнилось 50 лет! В праздничный вечер артисты труппы и друзья театра талантливо и с большой любовью поздравили худрука, сыграв веселый и трогательный концерт. Гости вечера – Константин Хабенский, Анна Чиповская, Юрий Чурсин, Константин Райкин, Владимир Большов и Евгений Гришковец – сказали много теплых слов в адрес именинника.

Поздравить юбиляра пришли друзья и коллеги, среди которых Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин, Юрий Чурсин, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Александр Молочников, Вадим Верник, Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Владимир Урин, Константин Хабенский, Константин Райкин, Таисия Вилкова, Семен Серзин, Евгений Гришковец, Игорь Золотовицкий, Виктор Рыжаков, Виктор Вержбицкий, Кирилл Трубецкой, Владимир Большов.

Константин Хабенский (актер, художественный руководитель МХТ Чехова): «Талантом Евгений Писарев не обижен, поэтому желаю ему только здоровья и сил! Сил и здоровья. Это сейчас особенно важно».

Анастасия Панина (актриса): «Мы с большим удовольствием поздравляем Евгения Александровича с юбилеем! Быть руководителем – сложно, быть хорошим руководителем – это дар! У Евгения Александровича этот дар есть, и он прекрасно его использует».

Анна Чиповская (актриса): «Евгений Александрович, как я люблю вас, как я вам благодарна, какой вы потрясающий актер, какой вы харизматик, какой вы для меня авторитет! Как с вами круто репетировать! Я желаю вам прекрасного года! Обнимаю, целую! Ваша Чипа».

Александра Урсуляк (актриса): «Я знаю Евгения Александровича с моих шестнадцати лет. И поэтому он меня видел в разных видах, стадиях развития, и наша дружба очень интересно развивается. Сейчас, мне кажется, мы вместе переживаем какой-то особенный момент, работая над спектаклем «Кабаре». Мы обмениваемся сильными положительными энергиями. Я желаю ему сил, здоровья, чтобы все складывалось, чтобы удача была рядом с нами, с нашим театром-домом и с ним лично».

Евгений Гришковец (режиссер): «Я работал в прошлом году в замечательном театре Пушкина и убедился в том, что весь его большой коллектив Писарева обожает и очень ему верит, очень к его словам прислушивается. Желаю ему сохранять жизнерадостность и уверенность в том, в чем уверен. А он довольно уверенный в себе художник, автор, руководитель».

Кирилл Трубецкой (актер): «Женя находится в самом расцвете, сейчас его время! По балетным меркам он пенсионер, по актерским меркам он на пике, а по меркам худрука он вообще начинающий! Ему нужно как можно больше сил, поэтому давайте пожелаем ему только сил, только энергии, чтобы он творил, чтобы он себя не останавливал, не сдерживал. Ещё желаю ему удачи и терпения! Люблю его».

Таисия Вилкова (актриса): «Он мой учитель, он мой мастер, очень мной любимый человек! Я его безусловно уважаю за то, что он делает. Это касается и профессии, и человеческих взаимоотношений. Желаю ему стойкости, терпения, долгих лет творческой жизни и вдохновения!».

Вадим Верник (актер и ведущий): «Евгений Александрович, ты такой светлый, такой позитивный, такой настоящий, такой красивый человек! Я ехал на этот праздник и вспоминал, как тебе было лет 26, наверное, когда мы впервые встретились, думали о программе, которую я с тобой собирался снимать, – «Кто там?», когда все-все еще было впереди… Но ты и сейчас молодой, талантливый, перспективный, у тебя и сейчас все впереди! Пусть так будет как можно дольше, мой дорогой!»

Юрий Чурсин (актер): «Желаю Евгению Александровичу творческой неугомонности, огромного количества экспериментов и все время поджигать нас живущей в его сердце искрой!».

Евгений Александрович Писарев окончил актёрский факультет Школы- студии МХАТ в 1993 году (курс Ю.И. Ерёмина) и был принят в труппу Театра им. А.С. Пушкина, где сыграл множество ролей. С 1996 года также работает как режиссёр: его спектакли идут на сценах Театра им. А.С. Пушкина, МХТ им. А.П. Чехова, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, МДМ, Большого театра, Театра наций. С 2007 по 2010 год – помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова. С 1999 года – преподаватель актерского мастерства в Школе-студии МХАТ, с 2013 года – руководитель курса. В июне 2010 года назначен художественным руководителем Театра им. А.С. Пушкина, который возглавляет по сей день. Заслуженный артист РФ.

Последние спектакли Евгения Писарева показывают его широкий творческий диапазон. На Исторической сцене Большого театра он поставил грандиозную оперу П.И. Чайковского «Мазепа», на сцене МДМ – российскую версию легендарного мюзикла «Шахматы», а в Театре Пушкина – трагикомедию «Мадам Рубинштейн», спектакль, приуроченный к юбилею народной артистки Веры Алентовой. День рождения самого Евгения Александровича совпал с выпуском музыкальной драмы «Кабаре» в Театре Наций.

Фото: Евгений Николаев