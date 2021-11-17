Александра Косьяненко: от медицины до волонтерства и тележурналистики
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17 Ноября 202120:51
В свои 18 лет Александра Косьяненко успела многое: начать изучение медицины на факультете "Лечебное дело" университета Дружбы Народов, пройти обучение в школе телеведущих на канале World Fashion Channel, стать волонтером хосписа и открыть благотворительный магазин.
С раннего детства она грезила медициной и не без оснований- бабушка Саши педиатр, дедушка рентгенолог. Вместо песочницы на игровой площадке детство прошло в больнице, где работали бабушка с дедушкой. Вечернее домашнее чаепитие проходило под обсуждение диагнозов пациентов и просмотром рентгеновских снимков. Лечить людей, это тяжкий труд, которому надо отдавать себя целиком, иначе не стоит даже помышлять о профессии врача, поэтому семья девочки не настаивала, чтобы Саша шла в медицинский институт, но после частички «но» могут быть такие повороты судьбы!
В подростковом возрасте Александра поступила в школу моделей и с успехом её окончила. И началось - фото на обложке журнала, модные подиумы, контракты с брендами одежды. Карьере начинающей модели помогал и тот факт, что Александра Косьяненко стала чемпионкой Европы по восточным танцам и семья выдохнула- девочка, с таким бэкграундом, врачом точно становиться не собирается, но…
Получив школьный аттестат Саша пошла учиться на врача. С первого курса ВУЗа стала волонтёром и не потому что это в тренде и можно запостить в Инстаграм как ты спас котика, а потому что желание помогать рождается само по себе- естественно, так же, например, как утолить жажду. Всё начинается поэтапно -донести соседке до квартиры тяжёлые сумки, уступить место в транспорте, побыть поводырём, а потом вдруг понимаешь, что ты содержишь в себе потенциал, ресурс, чтобы сделать нечто большее! Как волонтёр Александра работала в хосписе, в детских реабилитационных центрах, на конвейере сбора провизии малоимущим, в питомниках, открыла благотворительный магазин при фонде «Кораблик». Квартира девушки стала пристанищем для передержки домашних животных на время поиска семьи для этих четвероногих. Возможность запостить мордочку милого котика в Инстаграм у девушки была всегда, но… найти котику дом, где его будут любить или хайпануть в соцсетях, какая ты крутая - это совсем разные вещи.
Будущий врач Александра Косьяненко помимо учёбы и работы волонтёром занимается ещё изучением иностранных языков. Пока их два, но в планах освоить и третий язык.
Желание поделиться с миром всем, что действительно интересно подтолкнуло девушку заниматься ещё и тележурналистикой. Как она всё успевает? Рецепт успеха в жизни прост- бери и делай! Процесс того, что ты делаешь ради других людей и есть успех и если ты понимаешь это, когда тебе всего 18 лет, то значит, что ты всё делаешь правильно!
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