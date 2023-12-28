Алена Жигалова отметила свой день рождения в столичном Крыму

Журналист и ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» с размахом отметила свой день рождения! 21 декабря в столичном пространстве КРЫМ terassa Moscow было по-южному жарко!

Праздничная вечеринка «Алена блин! Караоке» традиционно началась вечером, накануне дня рождения. «Наплевать на приметы! – сказала Алёна Жигалова. Ведь главное – устроить для гостей праздник, который всем так нужен под конец весьма напряжённого и сложного года!»

Одной из первых на праздник прибыла Ани Лорак вместе со своим новым возлюбленным Исааком Виджраку. Это первый официальный выход в свет звездной пары!

Поздравить Алену приехали Лера Кудрявцева и Катя Гордон – они же группа «Заvucть». В рамках праздника состоялась презентация их новой песни «Корпорат» и конечно исполнен хит «Дамы за тридцать», который уже поет вся страна.

Также на сцене в этот вечер выступили: Ани Лорак, Анна Седакова, Кирилл Туриченко, Шура, Наталья Штурм и многие другие.

Среди гостей было много друзей и коллег Алены: Люся Чеботина, Наталья Рудова, Анна Седокова, Алёна Водонаева, Лина Дианова, Алексей Жидковский, Маша Малиновская, Отар Кушанашвили, Тимур Хайдаров, Наташа Гасанханова, Юлия Сумачева, Инна Тлиашинова, Мадонна Мур, Лилия Абрамова и многие другие.

По традиции, в рамках праздника была вручена премия «Алена, блин» Караоке»: в различных номинациях «Золотой блин» получили почти все участники торжества. Например, в номинации «Дива года» победила Ани Лорак. Золотой блин «Настоящему последнему герою» достался Анне Седаковой. Люся Чеботина получила «Интернет-хит», «Правдолюбом» года стала Лера Кудрявцева. А «Рефреш года» на этот раз вручили Наталье Штурм.

Конечно же, вечеринка не обошлась без приятных сюрпризов, слов восхищения в адрес виновницы торжества, роскошных букетов и не менее роскошных подарков.

Необычный подарок Алене в этот вечер преподнес владелец компании «Герофарм» Петр Родионов, который вынес огромную коробку с шарами с надписью «Чудо» и попросил Алену открыть ее, предварительно напомнив собравшимся гостям о ее заветном желании обрести голливудскую фигуру в Новом году и похудеть еще на 10-15 килограммов. К удивлению именинницы из блестящего бокса вылетели шары с пожеланиями, а Петр торжественно пообещал Алене, что чудо-препарат, который очень быстро воплотит ее мечту в реальность, будет у нее уже совсем скоро. Также он пригласил её посетить современный завод компании в Санкт-Петербурге, чтобы своими глазами увидеть, как создается чудо и другие отечественные препараты для миллионов людей в нашей стране.

В завершение праздничного вечера Алену Жигалову ждал главный вкусный сюрприз. В сопровождении десятков свечей-фейерверков ей вынесли метровый торт, украшенный свежими ягодами.