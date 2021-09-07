AliExpress проводит on line конференцию в России

8 сентября в 12:00 по Московскому времени Ali Express откроет on line конференцию AERO (AliExpress Russia Overview, www.aeroconf.ru), где встретятся лидеры российского и мирового рынков электронной торговли, эксперты из аналитических институтов и инвестиционных банков, продавцы и логисты, чтобы обсудить насущные проблемы отрасли и подходы к ее оценке.

Зрители конференции узнают, что думают лидеры мировых гигантов e-commerce Alibaba Group и Lazada о перспективах и особенностях российского рынка, что предпринимают такие топовые российские компании, как AliExpress, Ozon, X5 Retail Group, Lamoda, СберМегаМаркет, Магнит, Почта России, как рассчитывают закончить год представители малого бизнеса и что планируют менять в будущем, как работают с маркетплейсом российские продавцы — от крупных производителей до импортеров, представители России и Китая, как развивается AliExpress Россия, кем себя видит и что может предложить продавцам, покупателям и партнерам, какие новации есть в логистике маркетплейса и какую роль в этом играет Почта России, что творится на рынке трансграничной торговли — и, главное, почему это происходит.

Конференция не будет похожа на типичное отраслевое или корпоративное событие: — В течение месяца пользователи, продавцы и партнеры отправляли свои видео-вопросы руководству AliExpress — ответы на некоторые из них прозвучат в эфире 8 сентября. — Впервые топ-менеджеры AliExpress Россия проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал». — AliExpress покажет самых разных продавцов из России и Китая — и тех, кто сам производит товары, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции. Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте https://aeroconf.ru/. Начало трансляции в 12:00 (Мск).