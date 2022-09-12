Алкоголизм это болезнь или нет: особенности зависимости

Алкогольная зависимость – это болезнь, поэтому лечить ее нужно в специализированных клиниках. После лечения и реабилитации больные алкоголизмом нуждаются в длительном поддерживающем лечении. Для достижения стойкого успеха в лечении алкоголизма необходимо сочетание медикаментозных и психотерапевтических методов. Под медикаментозным лечением подразумевается прием лекарственных средств для подавления тяги к алкоголю и устранения последствий его употребления. Разобраться в вопросе Алкоголизм это болезнь или нет довольно сложно, но точно это зависимость.

Особенности проявления алкоголизма

Алкогольная зависимость – это состояние, при котором человек не может контролировать употребление спиртного, что приводит к развитию алкоголизма. Оно характеризуется изменением личности, появлением физической и психической зависимости от алкоголя, а также развитием абстинентного синдрома. У больных алкоголизмом часто развиваются психозы, которые могут возникать уже через несколько месяцев после начала злоупотребления алкоголем.

Алкоголики не способны самостоятельно прекратить употребление спиртных напитков, нуждаются в квалифицированной наркологической помощи. Лечение алкоголизма должно быть комплексным и непрерывным. Оно включает мероприятия по купированию болезненных проявлений абстинентного синдрома, снятию невротических расстройств, восстановлению нарушенных функций внутренних органов, нормализации деятельности ЦНС. Симптомы алкоголизма:

Употребление спиртных напитков в больших количествах. Ухудшение самочувствия после приема небольшого количества алкоголя. Частое употребление спиртных напитков без видимой на то причины. Появление алкогольной зависимости. Нарушения сна и аппетита. Ухудшение памяти. Невозможность контролировать употребление спиртного.

Алкогольный психоз – это вид заболевания, при котором происходят резкие изменения личности больного, сопровождающиеся психическим расстройством. При этом человек теряет контроль над своим поведением, не способен отвечать за свои действия, не может управлять своими эмоциями. Больной алкоголизмом не осознает себя больным и не испытывает потребности в лечении. Однако при длительном злоупотреблении спиртными напитками развиваются различные патологические изменения.

На что обращать внимание

Различают две формы алкоголизма: алкогольный абстинентный синдром и алкогольная зависимость. Алкогольный абстинентным синдром (синдром отмены) – это комплекс симптомов, возникающих при прекращении приема алкоголя или резко сокращенном его употреблении. На начальных стадиях синдрома отмены больной ощущает слабость, вялость, упадок сил, головные боли, тошноту, рвоту.

На начальных стадиях алкоголизм протекает в форме легкой или средней степени тяжести. Он может привести к развитию тяжелых осложнений (алкогольного психоза и энцефалопатии), представляющих угрозу для жизни больного. Алкогольная зависимость – это не просто вредная привычка, а болезнь, требующая своевременной медицинской и психологической помощи. При алкоголизме происходит разрушение клеток головного мозга.

Медицинское обоснование

Термин «алкоголизм» в настоящее время используется для обозначения любой формы злоупотребления алкоголем. Не существует единой точки зрения на то, каким должно быть лечение алкоголизма. Большинство специалистов считают, что в основе терапии лежит комплексная терапия, включающая в себя медикаментозное лечение, трудотерапию, психотерапевтическое воздействие и социальную реабилитацию. Лечение алкоголизма должно проводиться на всех этапах заболевания.