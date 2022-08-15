Алла Довлатова вышла на подиум, поддержав российский экологичный бренд одежды

Фестиваль «Зеленый подиум 2022» в саду им. Н.Э.Баумана представил широкому вниманию прессы и гостей события качественные и концептуальные коллекции одежды и аксессуаров от российских дизайнеров и производителей.

Впечатление от показа мощно усилила красота самого «Зелёного подиума» - в этом году организаторы, компания Liga Pro, вдохновились исторической аркой Берсо и Гротом Бельведер. Здесь посреди цветущих сводов совершались новые модные открытия!

Ярким дебютом фестиваля стал показ Бренда женской одежды «Жан и Параскева» — это российский бренд одежды из натуральных тканей с 20-летней историей.

От коллекции к коллекции дизайнер продолжает экспериментировать с духом модернизма в городской моде, переосмысляя субкультурную эстетику, но сохраняя ее бунтарский дух, не забывая при этом про удобство и практичность. Это бунт против правил, жестких рамок, глянца и гламура с их пластиковым лоском. Бренд миксует классические формы с эстетикой гранжа в уникальной покраске, сочетает женственные силуэты с деконструктивными деталями, многослойность с архитектурным кроем. Одежда «Жан и Параскева» — философия натуральности и драйва — это то, что помогает найти и защитить свое «Я» в информационном хаосе чужих мнений.

Завершала показ теле-радио ведущая и актриса Алла Довлатова. Она появилась на подиуме в романтичном ярко красном льняном платье с капюшоном, с букетом полевых ромашек и обворожительной энергетикой.

Чтобы вы не выбрали из аутфитов бренда - элегантный образ, городской стиль, урбанистический силуэт или одежду для путешествий, любой из образов поможет сохранить вам свою уникальность. Именно это доказали дизайнеры «Жан и Параскева» разнообразием и моделей, и четко прослеживаемой философией образов: Любить себя, оставаться собой в любой ситуации в одежде «Жан и Параскева».