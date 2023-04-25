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Софья Румянцева

Алёна Ахмадуллина представила лукбук, созданный искусственным интеллектом

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  • 25 Апреля 202309:52
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

Для AKHMADULLINA направление, связанное с новыми технологиями, является одним из самых важных в долгосрочной стратегии развития. С 2020 года бренд работает с темой цифровой одежды и аватаров, а сейчас представляет лукбук, созданный с помощью нейросети.

 

Лукбук включает как изображения реальных луков Spring-Summer 2023, так и созданных ИИ «по мотивам» коллекции AKHMADULLINA. Они соединены со стилистикой картин Анри Руссо, приемы живописи которого близки бренду по манере работы с цветом, формой, линиями. Нейросеть сгенерировала также «архетипичные» образы моделей AKHMADULLINA и поместила их в нереальные природные пейзажи.

 

«Для нас характерна тема «эскапизма», ухода от реальности в сказочный мир или метавселенную. Работа с ИИ стала интересным экспериментом, который мы продолжим в других форматах. Когда я еще год назад читала в тренд-аналитике о том, что бренды будут использовать ИИ для создания коллекций, поверить в это было сложно. А сейчас это уже наше настоящее», - комментирует Алёна Ахмадуллина.

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