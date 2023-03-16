Анастасия Смирнова: «Через создание абсолютно уникального ландшафтного дизайна я дарю людям комфорт, эстетическую красоту и уют»

Многие уверены, что архитектор занимается только проектированием и разработкой зданий, а также следит за правильным выполнением строительных работ. Однако, существует еще одна необычная сфера архитектуры, которую часто путают с дизайном – ландшафтная архитектура. Это объемно-пространственная организация территории путем объединения природных и архитектурных объектов в единое целое для создания гармоничного образа. Об этом интересном искусстве рассказала Анастасия Смирнова – ландшафтный архитектор загородного пространства, декоратор, визуализатор и проектировщик.

- Как определились с выбором профессии ландшафтный архитектор?

- Много лет я увлекалась дизайном и декорированием пространства. Изначально было как хобби, но со временем я осознала, что это переросло в значимый аспект моей жизни, в профессию. Затем последовали годы обучения, и я до сих пор продолжаю обучаться, так как считаю, что ландшафтная архитектура – эта та сфера, которая постоянно изменяется и появляются все новые тренды и подходы. Второй важный момент, который подтолкнул меня к выбору профессии: все мы знаем, что женщина - земля, а мужчина - космос, и именно эти энергетические аспекты я почувствовала на себе и определила свою миссию. Она очень проста: через создание абсолютно уникального ландшафтного дизайна я дарю своим людям комфорт, эстетическую красоту и уют.

- На пути становления и обучения профессии, что для вас было самым сложным?

- Не могу сказать, что путь становления в профессии был для меня сложным, так как я давно этим занималась. И во время обучения очень сильно хотела быстрее перейти к практике. Поэтому нет, сложного ничего, а вот интересного и познавательного очень много.

- Есть ли у вас источники, которые вдохновляют в работе (книги, люди, мероприятия)?

- Конечно же, есть. Я считаю, что без этого набора нам никак нельзя, ведь для креаторов очень важна насмотренность. В первую очередь я черпаю вдохновение из книг, а также с удовольствием посещаю мероприятия, выставки, посвященные ландшафтному дизайну и декорированию пространства. Ну и, конечно, куда же без путешествий? Я получаю колоссальный поток вдохновения и идей для реализации просто прогуливаясь по новым местам.

- Анастасия, как можете охарактеризовать ваш метод работы? И каких концепций, правил придерживаетесь?

- В наши дни ландшафтному дизайну уделяется все больше внимания, поэтому люди постепенно начинают погружаться в данную сферу. Я бы хотела подчеркнуть несколько важных правил, которыми руководствуюсь при выполнении работы. Первое – важно слышать заказчика и его пожелания. Слушать клиентов, значит общаться с ними. Нужно обязательно уделять пристальное внимание их потребностям и понимать то, как вы можете помочь им достичь их целей. Второе правило – тщательное изучение взаимосвязи проектируемого объекта с природой, анализ участка, учет всего разнообразия применяемых материалов, организации пространства, формы и других составляющих элементов. Все это приведет к полноценным и прекрасным решениям.

- Есть ли у вас мечты, которые стремитесь реализовать в профессии?

- Да, конечно. У меня есть мечта социально значимого характера, которая коснется всей страны. Это проект общественного пространства.

- Дизайн ставит перед собой множество задач, причем не только эстетических, но и практических. Что, по вашему мнению, первостепенно в ландшафтной архитектуре?

- Здесь нельзя отделять одно от другого. Для красивой и легкой на восприятие картинки мы создаем эстетику, а для удобства использования и нахождения в пространстве нам в помощь идут практические решения. Всё имеет значение. Важна смена впечатлений и ощущений.

- Какие главные отличия ландшафтного архитектора от дизайнера?

- Ландшафтный архитектор более глобально смотрит на проекты, он чаще работает с пустым пространством, а дизайнер в данном контексте ближе к озеленителю, который занимается именно оформлением садов, газонов, выбирает кустарники и деревья, формирует клумбы, придумывает систему полива и освещения.

- Сейчас появляется все больше разнообразных новинок в области ландшафтной архитектуры и дизайна. Что думаете насчет современных технологий в работе?

- Очень хорошо, что мы двигаемся и развиваемся в направлении современных технологий и инновационных решений. Я с удовольствием использую их в своей работе, что говорит о безусловном развитии. Здесь можно отметить возможность освещения садов в ночное время, это можно сказать ещё один вид вашего сада. Ночью сад совершенно другой.

- Популярен ли ландшафтный дизайн/архитектура в нашей стране?

- Да, конечно! И радует, что с каждым годом становится все больше клиентов и ценителей профессионального подхода к оформлению домашнего ландшафта.

- Анастасия, а с чего вы обычно начинаете работу над проектом?

- После общения с хозяином загородного дома начинается полный анализ участка и сложных моментов, о которых сам владелец может и не задумываться, например, изучение состава почвы на участке, близлежащего ландшафта (лес, поле), архитектуры строения, дома, роза ветров, и даже изучаем, что раньше было на этом месте. Из самых необычных… Почему необычных? Это как раз обычных и важных (улыбается) моментов работы: мы учитываем движение солнца. Далее уже подключается творчество и поиск идей.

- Что выгодно выделяет вас среди множества других?

- Моя идеология. Это индивидуальный подход, реализация самых смелых идей, использование современных технологий и инноваций, а самое главное нацеленность на качество результата. Среди основных трендов 2023 года, например, вода. На участках даже небольших многие владельцы создают водоемы. Геопластика, МАФ (малые архитектурные формы) сегодня как никогда в моде. Это то, что будет отличать ваш сад от любого другого. Озеленение террас и крыш.

- Какая у вас самая полезная профессиональная привычка?

- Я думаю, что тщательное согласование всех деталей проекта. Знаете, эта привычка очень помогает в жизни, когда у тебя есть четкий согласованный план и ответы на все вопросы, тогда и стресса меньше в жизни. Обожаю четкость во всем.

- Что вам больше по душе: строгие сады или глубина нетронутой природы?

- Думаю, что глубина нетронутой природы. Тем более сейчас очень популярна тема естественной красоты. Свобода, которую вы ощущаете, выйдя в широкое поле или оказавшись в глубине бескрайнего леса, несравнима со строгостью домашних садов, хотя их уют и камерность привлекают многих.

Текст: Ирина Осматеско, журнал Melon Rich