Angelo Marani

КОРРЕДЖИО, город в регионе Реджо Эмилия, откуда родом Джулия и Мартина Марани, которые начали работу со своим отцом Анджело Марани после окончания учебы в университете Боккони. В 1969 году Анджело Марани основал итальянский дом моды, компанию под названием «Марекс», после его смерти в 2017 году, дочери Джулия и Мартина разделили обязанности по управлению фирмы. «Я отвечаю за творческую часть в компании, как стилист и креативный директор, разрабатываю коллекции»- объясняет Джулия, ее сестра Мартина занимается административными вопросами в компании. «С детства мы много путешествовали, потому что мама и папа брали нас в командировки, мы встречались и вдохновлялись разными культурами. Неотъемлемой частью для создания моих коллекций стало не только обучение в университете моды и страсть к путешествиям, но и совместный опыт работы с моим главным учителем-Анджело Марани».

Компания Marex по-прежнему продолжает производство своих коллекций, пристальное внимание уделяя особенным техникам нанесения принтов на разные виды тканей. Так как фабрика одна из не многих в Италии, которая сохранила традиционные способы обработки различных фактур, она занимается созданием принтов для коллекций многих люксовых брендов, реализовывая их уникальные идеи с помощью своих технологий.

Джулия и Мартина с упорством и настойчивостью продолжают деятельность своего отца Анджело Марани. Не смотря на то, что последнее участие в неделе высокой моды в Милане состоялось в 2017 году, Джулия и Мартина не исключают возможности возобновления модных показов своих коллекций. В январе они представят новую коллекцию сезона осень-зима 2022 в шоуруме в Милане Via Fieno, 6 20123, которая будет доступна для заказа магазинам и розничным сетям.

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