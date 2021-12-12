Анка Ахалая: «Прозрачно будет небо поутру»

9 декабря в галерее «Триумф» открылась персональная выставка Анки Ахалая.

«Прозрачно будет небо поутру» – строки из стихотворения «Вполголоса» Поля Элюара, которые художница выбрала в качестве названия выставки. В работах, представленных в экспозиции, Анка предпринимает попытку визуализировать свои собственные сновидения и те эмоции, которые остаются осадком по пробуждении. Анка в течение нескольких лет вела дневник, в который записывала сны. Со временем записи вдохновили художницу на создание определённых образов, воплотившихся не только в картинах, но и в объёмных арт-объектах.

Анка Ахалая в своих работах сочетает различные материалы и техники, она смело миксует графику и акварель, акрил и угольный карандаш, ткани, холсты, кальку. И в этих удивительных, часто необычных соединениях рождается ее «уникальный почерк». Сама Анка считает, что каждый зритель может увидеть в её картинах что-то своё – и это намного важнее, нежели разгадывать замысел художника.

На открытии выставки присутствовали: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Маша Кравцова, Емельян Захаров, Илья Бачурин, Мария Лобанова, Александр Арутюнов, Анна Невская, Виктория Короткова, Ольга Калаева и другие.

Выставка продлится до 16 января 2022 года.

Анка Ахалая — художник-живописец, родилась в 1998 году в Москве. Окончила Британскую высшую школу дизайна и Университет Хартфордшира. Участвовала в художественной резиденции R.A.R.O. в 2019 году в Мадриде. Работает в абстрактной манере. Произведения находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.