Анна Коломоец: «Для меня настоящий успех - знать, что люди ходят в вещах Lethed и кайфуют в них»

Недавно молодой российский sustainable-бренд одежды из recycle-материалов. Lethed (в переводе c датского – «лёгкость, простота, удобство») представил лукбук своей новой коллекции, героиней которого стала экоактивистка, блогер и телеведущая Вика Чума Вечеринка. Мы встретились с основательницей бренда Анной Коломоец, чтобы поговорить о ресайкле, российской моде и трендах.

Вы по образованию экономист и какое-то время работали в банке. Как случилось так, что решили поменять сферу деятельности и создать собственный бренд одежды?

Я всегда мечтала о собственном бренде. И самым главным критерием в этом вопросе для меня было создание удобной одежды, наделенной смыслом. Этот смысл я долго искала, а когда нашла его в переработанных материалах, которые помогают спасать нашу планету, то сразу поняла, что мне необходимо с этим работать.

У вас большая команда? Как распределяются обязанности?

Команда у нас небольшая, три человека. Я выступаю руководителем проекта. Моя коллега занимается документооборотом и счетами. Также есть менеджер, который курирует заказы и следит за остатками на различных маркетплейсах. Все остальные ребята на аутсорсе. Например, дизайнер, с которым мы работаем по мере надобности новой коллекции, и консультанты по ряду вопросов.

Как вы сами определяете стиль одежды Lethed? На какую аудиторию ориентирован бренд?

Стиль одежды Lethed – простой, свободный, ориентированный на широкую аудиторию. Другими словами, в духе времени. Своим брендом мы хотим показать, что абсолютно каждый может перейти на одежду из ресайкла, не навредив при этом своему гардеробу. Наши коллекции – это вещи универсальных фасонов, форм и цветов, за счет чего легко вписываются в любой образ. Например, худи Lethed можно комбинировать как угодно: с джинсами, юбкой в пол… – все будет удачно.

Сейчас на рынке представлено множество брендов одежды, в том числе, устойчивых. Назовите конкурентные преимущества Lethed.

Наши конкурентные преимущества – это честность и открытость. Сейчас действительно много брендов, которые выдают себя за эко: очень просто прилепить какую-то бирку о том, что в составе изделия есть переработанные материалы, не подкрепляя это философией и – что важно – документами. Мы же открыто показываем лицензии тех фабрик, с которыми работаем. Подробно рассказываем, из чего сделана наша одежда. Говорим о разумном потреблении и интересных устойчивых проектах в своих соцсетях.

Какими свойствами обладает одежда, созданная из ресайкл-материалов?

Свойства у нее абсолютно такие же, как и у обычной одежды. В этом и фишка: ты вроде бы носишь обычную одежду, но со смыслом. Полиэстеровая нить в составе наших изделий сделана из переработанных пластиковых бутылок. Тех самых, которые могли бы загрязнять планету, а они пошли в дело – на твои брюки или свитшот.

С какими трудностями приходится сталкиваться при создании одежды из ресайкл-материалов?

Прежде всего, недопонимание со стороны людей. Сегодня многие не знают о свойствах одежды из переработанного пластика или «одежды из мусора», как ее часто называют. И в этом главная проблема. Приходится объяснять, что это та же самая одежда, что технология получения полиэстеровой нити из переработанных пластиковых бутылок абсолютно безопасна, исключает какие-либо аллергические реакции и загрязнения.

И, пожалуй, вторая трудность – отсутствие производства необходимой ресайкл-ткани в России. Например, сегодня мы закупаем кулирную гладь, из которой шьются худи и футболки, за границей. В России такого производства нет по нескольким причинам. Во-первых, это финансово очень затратно: нужно закупать новые станки, перенастраивать уже имеющееся оборудование… Кроме того, спрос на такие ткани в нашей стране пока невелик. Тут мы не можем тягаться с Китаем или с Турцией. Сейчас еще и Индия подключилась. Очень надеюсь, что скоро ситуация изменится, и в нашей стране появятся подобные производства.

Что вас вдохновляет в вашем деле? Откуда черпаете идеи при создании новой коллекции?

Меня вдохновляет жизнь большого города. Я вижу, насколько люди заняты и активны здесь, как пытаются все успеть. Поэтому хочется выпускать подходящую под любой гардероб, максимально комфортную одежду. Например, наш фирменный капюшон защитит и от дождя, и от ветра, и от холода. А в карманах, которых множество на вещах Lethed, найдется место не только для гаджета. Благодаря тому, что все лекала мы разрабатываем самостоятельно, изделия всегда хорошо сидят. Можно сказать, что это одежда, в которой можно жить (смеется).

Сегодня под брендом Lethed можно купить футболки, худи, свитшоты, шорты, рубашки, брюки… Планируется ли расширение коллекции? Возможно, появятся аксессуары?

Да, безусловно, мы планируем расширение коллекции. Но плодить артикулы точно не собираемся, потому что не хотим превратиться в очередной фаст-фэшн. Наша схема работы элементарно проста: мы выпускаем коллекцию, продаем ее и только потом запускаем новую. Что же касается аксессуаров, пока такой идеи не было. К тому же этим успешно занимаются другие компании на рынке. Сегодня можно найти множество интересных вариантов аксессуаров из ресайкл- или апсайксл-материалов. В ход идут стекло, скейтборды, микросхемы… Так что мы доверяем эту миссию тем, у кого это хорошо получается.

Над чем вы работаете в настоящее время?

Сейчас большая часть времени уходит на пошив экомерча для различных компаний. К нашему удивлению такие запросы появляются все чаще. Мы уже плотно сотрудничаем с предприятиями общепита и арт-пространствами. Это отличная возможность как для небольших компаний, так и для крупных игроков на рынке внести свой вклад в сохранение природы.

Российская мода: миф или реальность?

Безусловно, реальность! У нас очень много креативных людей, чье представление о моде кардинально отличается от представлений французов, итальянцев или американцев. И много крутых дизайнеров, которые могут потягаться с самыми успешными модными домами. Мы самодостаточные, это абсолютно точно.

Сегодня мода все больше приобретает интерактивный формат: онлайн-примерочные, приложения для создания стильных образов… Как вы видите развитие бренда в контексте fashion tech?

Я всячески поддерживаю интерактивный формат в моде. Это очень круто, к тому же экономит уйму времени. Возможно, в ближайшем будущем люди вообще перестанут ходить по магазинам в поисках нового платья или костюма. Мы тоже думаем внедрить интерактивный формат в наш бренд. Для начала планируем обзавестись виртуальной примерочной. Она точно появится, это только вопрос времени и денег.

На ваш взгляд, какая одежда будет востребована через пять лет?

Мне кажется, через пять лет будет востребована кастомизированная одежда. Думаю, людям больше захочется индивидуальности, захочется выделиться из толпы.

Какие экотренды вам наиболее близки? Может быть, назовете топ-3 простых шага, которые может сделать каждый, чтобы помочь планете?

Лично я всегда сортирую мусор, экономлю воду, одежду, вышедшую из строя, ни в коем случае не выбрасываю, а сдаю в пункты переработки. Кроме того, нужно понимать, что нас окружает много, очень много пластика. Как с ним бороться? Например, заменить пластиковые зубные щетки на бамбуковые, вместо того, чтобы каждый раз покупать пакеты в супермаркете, обзавестись авоськой, а за кофе с собой отправляться с родным тумблером. Думаю, если каждый из нас будет хотя бы частично следовать этим правилам, мы достигнем очень больших результатов.

Какие советы вы можете дать тем, кто хочет открыть свое дело?

Сегодня на рынке огромная конкуренция: в любой сфере – множество разных предложений. Поэтому прежде чем открыть свое дело, я советую, в первую очередь, просчитать юнит-экономику и бизнес-модель. Второй пункт – быть честным со своими покупателями и делать правильный и нужный обществу продукт. А в-третьих – обязательно гореть своим делом, ведь только в этом случае процесс будет спориться, а нужные люди – легко находиться.

Что в планах и в мечтах?

В моих ближайших планах, сделать все возможное, чтобы одежда Lethed была популярна и востребована не только в России, но и в странах СНГ. Сейчас работаем в этом направлении.

Что для вас успех?

Для меня настоящий успех – это читать отзывы о вещах Lethed, знать, что люди ходят в них и кайфуют. Встретить в метро девушку или парня в худи Lethed – вот это очень круто.

В публикации использованы фото Анны Коломоец, лукбук Lethed с Викой Чумой Вечеринкой и фотографии второй коллекции бренда.