Круглый стол “FASHION ИНДУСТРИЯ И РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ” пройдет 10 июля

С марта 2022 года рынок моды России замер в кардинальной перестройке, вроде негативные факторы должны были его похоронить:
1. Уход западных брендов, рекламодателей и заказчиков Fashion мероприятий.
2. Закрытие десятков лучших брендов бутиков и ожидания дефицита современных вещей, аксессуаров.
3. Отъезд из России десятков тысяч потребителей, медиаперсон и участников, двигавших моду.
4. Перекрытие поставок из Западных стран готовых изделий, фурнитуры, тканей и оборудования.
5. Прекращение доступа на территории России к привычным медиаканалам.
6. Отказ принимать платежи от россиян и, как следствие, невозможность пользоваться привычными сервисами, инструментами в сети.
7. Российские СМИ, блогеры, группы о моде остались без потока контента, заказов и денег.
Мы все, участники, поставщики с подрядчиками и потребители рынка моды России, с удивлением обнаружили за прошедший год следующее:
1. Западные изделия можно спокойно купить и даже дешевле, но по другим каналам.
2. Маркет-плейсы отлично доставляют товары заказчикам, используя все схемы.
3. Идёт рост спроса на изделия российских производителей, модельеров.
4. Медиа рынок активно видоизменяется, трансформируется и оживает.
5. Fashion события происходят с регулярной частотой и все заговорили о качественном развитии отрасли.
6. Созревают условия для развития наших брендов, развития производств в России.
7. Что хотят участники рынка - блогеры, модели, дизайнеры, фотографы, стилисты?
8. Что ждут от участников рынка инвесторы и определяющее правила государство?
Об этом и многом другом поговорим на круглом столе в среде профессиональных участников рынка моды России 10 июля 2023 года в живую и онлайн.
Организатор РМА Legenda Media
Ссылка на подробности о мероприятии: http://legenda-media.ru/iii-kruglyj-stol-fashion-industriya-i-rossiya-v-blizhajshie-gody/
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