Круглый стол “FASHION ИНДУСТРИЯ И РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ” пройдет 10 июля

С марта 2022 года рынок моды России замер в кардинальной перестройке, вроде негативные факторы должны были его похоронить:

1. Уход западных брендов, рекламодателей и заказчиков Fashion мероприятий.

2. Закрытие десятков лучших брендов бутиков и ожидания дефицита современных вещей, аксессуаров.

3. Отъезд из России десятков тысяч потребителей, медиаперсон и участников, двигавших моду.

4. Перекрытие поставок из Западных стран готовых изделий, фурнитуры, тканей и оборудования.

5. Прекращение доступа на территории России к привычным медиаканалам.

6. Отказ принимать платежи от россиян и, как следствие, невозможность пользоваться привычными сервисами, инструментами в сети.

7. Российские СМИ, блогеры, группы о моде остались без потока контента, заказов и денег.

Мы все, участники, поставщики с подрядчиками и потребители рынка моды России, с удивлением обнаружили за прошедший год следующее:

1. Западные изделия можно спокойно купить и даже дешевле, но по другим каналам.

2. Маркет-плейсы отлично доставляют товары заказчикам, используя все схемы.

3. Идёт рост спроса на изделия российских производителей, модельеров.

4. Медиа рынок активно видоизменяется, трансформируется и оживает.

5. Fashion события происходят с регулярной частотой и все заговорили о качественном развитии отрасли.

6. Созревают условия для развития наших брендов, развития производств в России.

7. Что хотят участники рынка - блогеры, модели, дизайнеры, фотографы, стилисты?

8. Что ждут от участников рынка инвесторы и определяющее правила государство?

Об этом и многом другом поговорим на круглом столе в среде профессиональных участников рынка моды России 10 июля 2023 года в живую и онлайн.

Организатор РМА Legenda Media

Ссылка на подробности о мероприятии: http://legenda-media.ru/iii-kruglyj-stol-fashion-industriya-i-rossiya-v-blizhajshie-gody/