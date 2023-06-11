"Архангельское аутлет" открыл летний сезон ретро-ралли

Самое модное ралли года на классических автомобилях - «Архангельское Аутлет», организованное компанией" Старое Время", в третий раз финишировало на солнечной территории Аутлета, в окружении моря цветов, джаза, красивой стильной анимации для более 10 тысяч гостей, посетивших это событие. Более 40 уникальных и редких кабриолетов, седанов, купе, родстеров, лимузинов, фастбэков, джипстеров, от крошечного двухместного BMW Izetta, 1961 года до Cadillac de Ville, 1967 года длиной более 6 метров и объёмом двигателя 7,7 литров были заявлены для участия в ралли. Самым старшим участником Ралли стал легендарный ГАЗ 20М Победа 1947 года, первая в истории СССР машина, доступная для покупки, ставшая культовой на родине и популярной во многих странах Европы. Наряду с автомобильной классикой прошлого века вниманию гостей Аутлета компания “Авилон” представила «классику будущего» - экземпляр нового российского бренда «AURUS», созданного с нуля лучшими специалистами России. А также были представлены электромобили с футуристическим дизайном, умнейшей электроникой и программируемыми фарами. AVATR II, HiPhi X и ZEEKR 001, который уже дважды вошёл в Книгу рекордов Гиннеса. После прохождения увлекательного маршрута Ралли, по-новому закрученного коллективом спортивных судей «Старого Времени», с промежуточным финишем в 5* Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel, экипажи вернулись для награждения в «Архангельское Аутлет», где в ожидании финала гостям были представлены : три экспозиции автомобилей; тест-драйв для взрослых от компании «Evocars»; интерактив для детей «Щенячий патруль» от мима Аутлета; 3D цветочная фотозона; выставка художников Валерия Улымова и Александра Богуславского в 1-дневной поп-ап галерее современного искусства. Всем известный ресторан Сыроварня встретил участников события специальным меню в фуршетной зоне.

За градус хорошего настроения гостей и участников ралли отвечала компания AST. Все остались абсолютно довольны от специальных предложений бутиков Аутлета Архангельское. Специальная номинация «Ценитель совершенства» - персональная экскурсия по одному из филиалов Государственной Третьяковской галереи, главного национального Музея русского искусства в России, учреждена для гостей Аутлета за лучшее фото с комментарием. Главным призёром Ралли, занявшим 1-е место, стал экипаж Третьяковской галереи.На 2-м месте — экипаж под номером 36 на Mercedes-Benz 280SL (R107) 1981 года, замыкал призовую тройку экипаж номер 30 на Chevrolet Corvette C3 1969 года. Экипаж номер 30 также получил специальную премию Prime Vintage за лучшее сохранение винтажных раритетов, которая была присуждена партнером ралли, жилым кварталом Prime Park, который является лидером продаж в премиум классе Москвы.