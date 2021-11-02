Арт-маршрут: «Ночь Врубеля» для всех в онлайн-формате

Программа специального проекта, подготовленного к акции «Ночь искусств» 4 ноября в Третьяковской галереи на этот раз посвящена главной выставке сезона «Михаил Врубель».

В этом году все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Выставка произведений М.А. Врубеля — важнейшее событие года в Третьяковской галерее.

Музей хранит самое крупное собрание работ художника и выступает «объединителем Врубеля» на выставке, где представлено более 300 произведений из 9 музеев и 8 частных собраний. Жизнь Врубеля похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами. Его можно назвать «идеальным художником», все творения которого являются, по сути, одним совершенным произведением, отразившим судьбу автора.

Михаил Врубель принадлежит к прославленной плеяде мастеров эпохи модерна, и то, что сейчас называется «синтезом искусств», было неотъемлемой частью его творчества.

Музыкальные впечатления, переплетенные с обстоятельствами личной жизни художника, буквально пронизывают многие произведения Врубеля, определяют их «тональность».

Поэтому неслучайно после онлайн-прогулки по выставке «Михаил Врубель» состоится трансляция концерта композиторов и исполнителей Кирилла Рихтера и Константина Дорохова. Мировую премьеру произведений, посвященных Врубелю и ключевому образу в его творчестве — Демону, будет сопровождать показ digital- инсталляции, также посвященной художнику.

Программа:

20.30-21.00 — ночная онлайн-прогулка по выставке «Михаил Врубель» с участием куратора проекта Ирины Шумановой;

21.00-22.00 — видеотрансляция концерта Кирилла Рихтера и Константина Дорохова. Кирилл Рихтер — композитор и пианист, представитель неоклассики и минимализма в музыке. В апреле 2021 года Кирилл Рихтер исполнил свое сочинение прямо на стартовой площадке космодрома Байконур вместе с оркестром под управлением Юрия Башмета. Музыка Рихтера кинематографична, он автор многочисленных саундтреков к авторским фильмам, фантастическим блокбастерам и спектаклям современной хореографии. Константин Дорохов — композитор-мультиинструменталист, пишет яркую музыку на стыке минимализма, постминимализма и современной классики, а также работает в таких электронных стилях, как синти-поп, эмбиент, глитч, минимал-техно. Артист Московскои филармонии, ученик народного артиста России Захара Брона, лауреат международных конкурсов. В 2021 году Дорохов выпустил новьш альбом своих сочинении «Time & Infinity».

Трансляция «Ночи Врубеля» будет доступна 4 ноября на YouTube канале Третьяковской галереи по ссылке https://youtu.be/zoBW0x2yEEE

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.